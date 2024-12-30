6 продуктов, которые стоит употреблять после 40: еда, приближающая похудение
Чтобы похудеть после 40 и уменьшить жир на животе, важно сделать акцент на цельной пище, богатой питательными веществами, например свежие овощи и фрукты. Это поможет сохранять здоровый вес, снижать риск хронических заболеваний и поддерживать энергию.
Для желаемого результата важно создать дефицит калорий, ведь жир уменьшается равномерно по всему телу, а не только в одной зоне. Какие базовые продукты могут приблизить вас к стройной талии и поддержать крепкое здоровье, рассказали в Eat This, Not That.
Черника
Черника — это полезный низкокалорийный фрукт, богатый клетчаткой, витамином C, K, марганцем и антоцианами. Она способствует длительному ощущению сытости, уменьшает воспаление после физических нагрузок и укрепляет иммунитет. Добавляйте чернику в блины или ешьте с орехами для вкусного и питательного завтрака. Также, вы можете заменять ею калорийные перекусы для поддержания здоровья и контроля веса.
Грибы
Грибы являются низкокалорийным источником клетчатки, который способствует сытости и помогает контролировать вес. Исследования показывают, что употребление грибов может помочь уменьшить вес, ИМТ и объем талии, а также поддерживать вес.
Нежирные белки
Для подтянутого живота важно потреблять нежирный белок, как рыба или курица. Это позволяет увеличить белковое количество в рационе без добавления лишних калорий. Белок необходим, особенно при похудении, чтобы минимизировать потерю мышц. Учтите, что силовые тренировки и диета с высоким содержанием белка помогают сохранить мышечную массу, которая борется с накоплением жира.
Овсянка
Овсянка — одно из лучших блюд для плоского живота благодаря высокому содержанию клетчатки, антиоксидантов и белка. Она помогает дольше оставаться сытым, что важно во время похудения. Добавьте к каше греческий йогурт, бананы, корицу, семена чиа или льна или орехи для лучшего результата. Такая комбинация поддерживает усилия в достижении плоского живота.
Здоровые жиры
Не бойтесь употреблять жиры даже во время похудения, поскольку здоровые жиры, как полиненасыщенные и мононенасыщенные, важны для вашего рациона. Авокадо - это хороший пример такого жира, его можно добавить в салат или намазать на кусок цельнозернового хлеба. Это вкусный и полезный способ сбалансировать диету.
Морковь и сельдерей
Чтобы поддерживать плоский живот после 40, ешьте много моркови, сельдерея или других свежих овощей. Они низкокалорийные, богаты клетчаткой и хорошо насыщают, что помогает избежать перекусов.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что есть, чтобы сжигать жир на животе.
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