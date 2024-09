6 простых советов, которые помогут запустить метаболизм и сжигать жир

Метаболизм - это процесс преобразования пищи в энергию, запускающий важные процессы жизнедеятельности в организме. Чтобы его ускорить, включите в рацион продукты, богатые белком, которые сжигают больше калорий при переваривании.

Кроме того, регулярная физическая активность, в частности силовые тренировки, а также достаточный сон и гидратация, также помогают повысить обмен веществ. Какие еще ежедневные факторы могут способствовать ускорению метаболизма, рассказали в Eat This, Not That.

Ешьте завтрак, богатый белками

Белковый завтрак ускоряет метаболизм и помогает потреблять меньше калорий в течение дня. Для эффективной потери веса старайтесь включать белок, клетчатку и полезные жиры, которые обеспечат длительное чувство сытости. Например, завтрак с копченым лососем и куркумой обеспечит нужные макроэлементы, витамины и антиоксиданты, а также омега-3 для здоровья сердца и мозга.

Употребляйте острую пищу

Добавьте острую пищу в рацион, чтобы сжигать больше калорий и использовать жировые запасы, в частности в области живота. Капсаицин, содержащийся в перце чили, способствует окислению жиров и временному ускорению метаболизма.

Больше двигайтесь

Для повышения уровня неконтролируемой физической активности в течение дня, старайтесь больше двигаться: делайте домашние дела, танцуйте или даже перемещайтесь во время ожидания. Кроме того, регулярные 10-минутные прогулки после еды могут ускорить метаболизм и улучшить чувствительность к инсулину.

Пейте кофе и зеленый чай

Кофеин ускоряет метаболизм благодаря воздействию на коричневую жировую ткань. Для дополнительного эффекта попробуйте зеленый чай с кофеином, который также способствует сжиганию жира благодаря катехинам. Чтобы ваш метаболизм работал лучше, пейте кофе и чай без сливок, сахара и ароматизаторов.

Пейте воду

Помните, что ваш организм на 80% состоит из воды. Недостаточное потребление воды может повысить уровень кортизола и затруднить снижение жира в зоне живота. Рекомендуется пить 2-3 литра воды в день для женщин и 3-4 литра для мужчин.

Сделайте упражнения интенсивными

Исследование показало, что как силовые, так и HIIT тренировки значительно повышают расход энергии в течение 14 часов после занятия. Физические упражнения, особенно интенсивные тренировки, ускоряют метаболизм, ведь во время них вы потребляете больше кислорода. Интенсивные тренировки повышают уровень метаболизма даже после окончания занятия.

Ложитесь спать раньше

Достаточный сон важен для поддержания метаболизма и предотвращения жира на животе. Недостаточный сон, например, только 4 часа за ночь, снижает скорость метаболизма. Поэтому, старайтесь спать не менее 7 часов в ночь и есть за 3 часа до сна для улучшения переваривания.

