6 распространенных ошибок, которых следует избегать во время ходьбы

Ходьба является эффективным примером физической активности, которая помогает подтягивать тело и сжигать висцеральный жир. Это особенно полезно для людей с ожирением или метаболическим синдромом, поскольку во время ходьбы сжигаются опасные жировые отложения, которые влияют на здоровье органов тела, а также могут провоцировать появление диабета и сердечных заболеваний.

Однако, чтобы сделать ходьбу максимально эффективной, важно соблюдать некоторые базовые правила, в частности выбирать соответствующую обувь и избегать психических ошибок. Чего стоит избегать и что вы можете делать неправильно во время ходьбы, рассказали в Eat This, Not That.

Не гуляете по улице

Конечно, ходить на беговой дорожке лучше, чем совсем не ходить, но для улучшения здоровья лучше гулять по природе. Кроме того, важен не пройденный километраж, а время, проведенное среди деревьев, что снижает давление, уровень стресса и улучшает настроение. Исследования показывают, что 120 минут в природе в неделю существенно улучшают самочувствие, а оптимальное время составляет 200-300 минут. Для улучшения здоровья отправляйтесь на прогулку в лес или воду, чтобы отдохнуть телом и умом.

Вы неправильно одеты

Для прогулки выбирайте легкую, гибкую обувь, которая лучше подходит для ходьбы, чем жесткие беговые кроссовки. Одежда должна быть светлых цветов, отводящих влагу, а также не слишком обтягивающей. Обращайте внимание на комфорт и функциональность одежды. Это поможет чувствовать себя удобно во время прогулки.

Используете отягощения

Не используйте легкие гантели для прогулок в парке, поскольку они не дают достаточного сопротивления для развития силы. Кроме того, эти веса могут повысить риск травмирования плеч. Лучше сосредоточься на правильной технике и тренировках с достаточным сопротивлением для достижения результатов и выбирайте упражнения, которые эффективно укрепляют мышцы без риска перегрузки.

Не меняете местность

Для максимального эффекта от ходьбы меняйте рельеф местности. Поднимайтесь на холмы, сбивайтесь со знакомых троп и проходите сложные участки. Это повышает нагрузку на мышцы ног и улучшает равновесие. Кроме того, ходьба по неровной местности также помогает сжигать больше энергии.

Ежедневно идете одним и тем же маршрутом

Меняйте свой маршрут для прогулок или пробежек минимум 1-2 раза в неделю. Это сделает тренировки более интересными и эффективными. Помните, что разнообразие в рельефе также стимулирует различные мышцы.

Не делайте длинных шагов

Ходите быстро, но не делайте слишком длинных шагов, чтобы избежать травм и сохранить стабильность. Держите свой шаг коротким на уровне туловища, не вытягивая ногу далеко вперед. Это поможет избежать перегрузки и травм, таких как раскол голени. Благодаря этому, регулярная правильная ходьба улучшит ваш фитнес-результат.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие ошибки во время ходьбы могут ухудшить здоровье колен.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.