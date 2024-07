Распространены ошибки, ухудшающие здоровье колен во время ходьбы

Ходьба – это элементарный способ улучшить физическую форму и здоровье сердца, доступный практически для всех. Однако, хотя такая активность считается простой и безопасной, может негативно влиять на колени, вызывая боль и вред в долгосрочной перспективе.

К счастью, вы можете избежать боли в коленях, внося простые изменения в свой распорядок дня. Какие ошибки при ходьбе вредят коленям и как их избежать, рассказали в Eat This, Not That.

Используете не ту обувь

Выбирая обувь для прогулок важно учитывать не только внешний вид, но удобство. Неправильная обувь может усугубить существующие или возможные проблемы с коленями и привести к пателлофеморальному синдрому (боль в коленной чашечке). Для прогулок следует выбирать обувь, которая способствует контролю и поддержанию стабильности во время ходьбы. Кроме того, используете ортопедические стельки, которые выравнивают колени во время ходьбы.

Не обращаете внимания на искривление суставов

Свод стопы обеспечивает стабильность стопы и тела. Когда оно разрушается, стопа теряет стабильность, что увеличивает нагрузку на колено и может привести к боли в медиальной части колена. Это может произойти из-за вгибания колена внутрь.

Не задействуете бедра и ягодицы

Чтобы избежать боли в коленях, важно обращать внимание на то, как вы ходите. Если не подключать во время ходьбы седалищные мышцы, это может привести к проблемам с суставами. При этом на каждом шагу колено берет на себя наибольшую нагрузку.

Продолжаете идти через боль

Каждый иногда испытывает дискомфорт во время тренировок, но игнорирование боли может привести к серьезным повреждениям колена. Боль является предупредительным сигналом, свидетельствующим о необходимости остановиться. Итак, избегайте любых действий, вызывающих боль.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как худеть во время обычной ходьбы.

