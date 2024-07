6 секретов боевой формы Роберта Паттинсона

Роберт Паттинсон прошел трудный путь к изменениям для роли Бэтмена, включая интенсивные тренировки и строгую диету. Его режим включал силовые тренировки, кардио и боевые искусства, необходимые для набора мышечной массы и выносливости.

Паттинсон отмечал, что этот процесс был утомительным, но необходимым для воплощения образа супергероя, благодаря чему его физическая форма существенно улучшилась. Какая еда, привычки и тренировки позволили актеру создать убедительный образ Темного Рыцаря, рассказали в Eat This, Not That.

Утренняя тренировка

Роберт рассказал, что чувствовал энергию и тренировался утром перед началом съемочного дня. Исследования Healthline подтверждают, что такие тренировки могут улучшить активность и не влиять на качество сна. Таким образом, это позволило актеру выбрать оптимальное время для физических нагрузок.

Настойчивость

Во время съемок, приостановленных пандемией, Роберт сломал запястье и чувствовал себя очень уставшим. Несмотря на это, он продолжал тренироваться и работать даже с определенными ограничениями. Однако его настойчивость показывает его готовность принимать вызовы, даже в сложных обстоятельствах, а потому это следует учитывать другим.

Баланс

Готовясь к роли Паттинсон обнаружил, что нуждается в благоприятной фитнес-среде. В интервью Healthy for Men он рассказал о необходимости более тщательного подхода к тренировкам после предварительных потерь. Роберт отметил необходимость улучшения своего подхода к тренировкам, чтобы достигать поставленных целей.

Работа над корпусом

Роберт выполнял кранчи на велосипеде, наклоны с гантелями в стороны, двойные скручивания и упражнение "супермен". В Healthy for Men сообщили, что обычно актер делал по 3 подхода из 25 повторений на каждый. Его тренировки были направлены на укрепление ядра, как показал Кристиан Бэйл в качестве Бэтмена, является важным элементом физической подготовки.

Прогулки на улице

Роберт активно тренировался во время пандемии COVID-19, часто бегая на расстояние 5-10 км по 3-4 раза в неделю и проводя тренировки на пляже или улице. Кроме того, он наслаждался спокойными прогулками как способом расслабиться и очистить разум.

Здоровое питание

Роберт внес изменения в свое питание, ограничив употребление алкоголя, переработанного мяса и жареной пищи, чтобы поддерживать свое здоровье вместе с тренировками. В интервью Healthy for Men он поделился, что его рацион включает много овсянки с ванильным протеиновым порошком и тунца из банки, вместе с соусом табаско.

