6 шагов похудения Хлои Кардашьян: звездные секреты перевоплощения
Иногда для того, чтобы вдохновиться на изменения, достаточно всего одного убедительного примера. В частности, Хлоя Кардашьян смогла похудеть почти на 18 килограммов, отказавшись от молочных продуктов и придерживаясь правильного питания.
Ее методы просты и вполне реалистичны для каждого, кто стремится избавиться от лишнего веса и улучшить свое здоровье. В чем заключается секрет известной звезды реалити-шоу, рассказали в Eat This, Not That !
Компания для тренировки
В своем Snapchat Хлои Кардашьян часто демонстрирует подписчикам свои интенсивные тренировки. Чтобы достичь результата, она не только пользуется услугами личного тренера, но и занимается спортом вместе со своими друзьями и сестрами, демонстрируя, что групповые занятия эффективны.
Сытные завтраки
Кардашьян считает, что рацион необходимо менять постепенно вместе со своим образом жизни. На завтрак звезда выбирает яйца, которые являются источником холина и белка, а также овсянку, обеспечивающую организм углеводами, которые обеспечивают длительным ощущением сытости.
Время для чашки чая
Чай является источником антиоксидантов, которые не только укрепляют здоровье, а также способствуют сжиганию жира. Именно поэтому Хлои Кардашьян всегда имеет запас вкусного чая для разных случаев.
Салат на обед
Салаты обеспечивают организм важными витаминами, минералами и клетчаткой, способствуя здоровому пищеварению и способствуя похудению. Именно поэтому Хлои и ее сестры предпочитают свежие салаты вместо классических сэндвичей с популярной начинкой.
Белок
Протеин является важной составляющей здорового питания во время похудения. Белковая пища помогает наращивать мышцы, поддерживать их состояние и насыщать в течение дня. Хлои Кардашьян получает белок из протеиновых коктейлей, а также потребляя курицу со сладким картофелем и рисом, вместо макарон и хлеба в качестве углеводов.
Разумное ограничение
По словам Хлои Кардашьян, она может позволить себе "горсть M&M's или кусок пиццы", а также 1-2 бокала на выходных. Однако, она отмечает, что при этом следует придерживаться разумного ограничения.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие советы от диетолога помогут избавиться от жира на животе.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.