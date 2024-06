6 шагов похудения Хлои Кардашьян: звездные секреты перевоплощения

Иногда для того, чтобы вдохновиться на изменения, достаточно всего одного убедительного примера. В частности, Хлоя Кардашьян смогла похудеть почти на 18 килограммов, отказавшись от молочных продуктов и придерживаясь правильного питания.

Ее методы просты и вполне реалистичны для каждого, кто стремится избавиться от лишнего веса и улучшить свое здоровье. В чем заключается секрет известной звезды реалити-шоу, рассказали в Eat This, Not That !

Компания для тренировки

В своем Snapchat Хлои Кардашьян часто демонстрирует подписчикам свои интенсивные тренировки. Чтобы достичь результата, она не только пользуется услугами личного тренера, но и занимается спортом вместе со своими друзьями и сестрами, демонстрируя, что групповые занятия эффективны.

Сытные завтраки

Кардашьян считает, что рацион необходимо менять постепенно вместе со своим образом жизни. На завтрак звезда выбирает яйца, которые являются источником холина и белка, а также овсянку, обеспечивающую организм углеводами, которые обеспечивают длительным ощущением сытости.

Время для чашки чая

Чай является источником антиоксидантов, которые не только укрепляют здоровье, а также способствуют сжиганию жира. Именно поэтому Хлои Кардашьян всегда имеет запас вкусного чая для разных случаев.

Салат на обед

Салаты обеспечивают организм важными витаминами, минералами и клетчаткой, способствуя здоровому пищеварению и способствуя похудению. Именно поэтому Хлои и ее сестры предпочитают свежие салаты вместо классических сэндвичей с популярной начинкой.

Белок

Протеин является важной составляющей здорового питания во время похудения. Белковая пища помогает наращивать мышцы, поддерживать их состояние и насыщать в течение дня. Хлои Кардашьян получает белок из протеиновых коктейлей, а также потребляя курицу со сладким картофелем и рисом, вместо макарон и хлеба в качестве углеводов.

Разумное ограничение

По словам Хлои Кардашьян, она может позволить себе "горсть M&M's или кусок пиццы", а также 1-2 бокала на выходных. Однако, она отмечает, что при этом следует придерживаться разумного ограничения.

