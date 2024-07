6 сигналов, свидетельствующих о злоупотреблении сладостями

Полностью отказаться от конфет, печенья или шоколада практически невозможно, однако для поддержания здоровья вам следует ограничить количество сладостей в своем рационе. Следует учесть, что большое количество сахара может привести к увеличению веса и риску развития ожирения и диабета, а также к зубным проблемам, таким как кариес и повреждение эмали.

Кроме того, превышение дневной нормы сахара может повлиять на общий уровень энергии и настроения. В Eat This, Not That! рассказали, как понять, что вы зависимы от сладкого и когда следует сделать перерыв от сахара.

Чувство усталости

Диета, содержащая много сахара, но совсем мало клетчатки и белка, не может считаться сбалансированной. Высокое потребление обработанного сахара может привести к внезапным колебаниям уровня сахара в крови, что вызывает ощущение истощения. Поэтому для стабилизации рациона следует обогатить его овощными закусками.

Голод

Пища, которая богата сахаром содержит пустые калории, не способствующие ощущению сытости. Это означает, что после такой еды чувство голода может постичь на вас значительно быстрое, поэтому существует существенный риск частых перекусов, что провоцирует набор лишнего веса. Однако, если есть продукты с содержанием клетчатки и балка, таких как яблоки и орехи, вы сможете дольше ощущать сытость.

Стремление съесть больше сладкого

Потребление сахара возбуждает высвобождение дофамина, что способствует удовлетворению и может привести к чрезмерному употреблению сладкого даже тогда, когда вы полностью сыты. Если постепенно сбавлять потребление сахара, вы сможете приучить себя к меньшим порциям и уменьшить желание есть сладости.

Акне

Сегодня прямой связи между потреблением сахара и акне не доказано, однако некоторые исследования показывают, что рацион с высоким гликемическим индексом может способствовать появлению акне из-за быстрого повышения уровня инсулина. Например, исследование 2012 года, охватившее данные, полученные от 2300 подростков, выявило, что те, кто потреблял более сладкого, имели более высокую вероятность развития акне на 30%.

Вздутие

Многие считают, что вздутие живота связано с большим количеством соли. Однако это состояние также может быть следствием потребления большого количества сладостей, которые трудно перевариваются и могут вызвать дисбактериоз в кишечнике.

Бессонница

Употребление сахара перед сном может способствовать появлению "сахарного всплеска" в организме. Это может препятствовать выработке мелатонина, необходимого для засыпания, а также ухудшать качество сна из-за более частых ночных шевелений.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему следует отказаться от сладких газированных напитков.

