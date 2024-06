Как отказ от сладких газированных напитков поможет похудеть и сократить болезни

В летнюю жару мы стараемся охладиться ледяными газированными напитками. Однако следует соблюдать осторожность. Несмотря на повышенное количество жидкого сахара и пустые калории, содовая вода не приносит пользы вашему телу.

Отказавшись от газировки, ваше тело увидит огромное улучшение, говорится в материале издания Eat This Not That . По словам диетологов, отказ от газированных сладких напитков может принести много пользы вашему организму.

Пища для максимального метаболизма

По словам диетологов, газировка содержит пустые калории. Это термин, который используется для высококалорийной пищи, но не обеспечивает ваше тело ни одним источником пищи, чтобы вы чувствовали сытость. Когда вы перестанете пить газированные напитки, ваше тело, скорее всего, потеряет вес, поскольку вы значительно сокращаете эти пустые калории в своем рационе. Ведь обычные газированные напитки обладают высокой калорийностью, высоким содержанием сахара и отсутствием питательных веществ. Они также могут вызвать скачки и падение уровня сахара в крови. Эти скачки уровня сахара в крови когда-то могут привести к заболеваниям, связанным с лишним весом, например диабета 2 типа.

Вы уменьшите риск заболевания

Ученые утверждают, что газированные напитки могут спровоцировать возникновение других типов хронических заболеваний. Отказ от газировки значительно снижает риск развития этих заболеваний. В частности, можно заметно улучшить свое здоровье и снизить риск хронических заболеваний, включая диабет, болезни сердца и рак. Ведь вы буквально спасете свое сердце, исключив из своего рациона компонент, который может привести к увеличению жировых отложений в вашем теле, что может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Общее состояние вашего организма улучшится

Медики предупреждают о том, что газированные напитки – один из самых вредных напитков, которые вы можете потреблять, и отказ, безусловно, улучшит самочувствие и улучшит ваше здоровье в целом. Ведь когда вы отказываетесь от газированных напитков, ваше тело станет более увлажненным и у вас будет меньшее воспаление. Заменив воду и другие здоровые напитки вместо газированных напитков, вы ускорите свой метаболизм, улучшите здоровье сердца и даже можете немного потерять вес. Специалисты говорят, что отказ от газированных напитков может помочь улучшить здоровье ваших костей, зубов и снизить риск остеопороза, почечной недостаточности, инфекции мочевого пузыря, а также бороться с диабетом и другими хроническими заболеваниями".

Вы можете чувствовать симптомы

В то же время специалисты предупреждают, что когда вы отказываетесь от газированных напитков, у вас могут возникнуть такие симптомы, как головная боль или усталость, особенно если вы пьете газировку с кофеином. Если газировка является вашим основным источником кофеина, вы можете почувствовать некоторые из этих симптомов отсутствия кофеина. Однако употребление черного кофе или даже простого черного или зеленого чая все равно может получить кофеин без пустых калорий и добавленного сахара.

Если вы потребляете значительное количество сахара на регулярной основе, вы можете испытывать всевозможные симптомы абстиненции, включая головные боли, тошноту, боли в мышцах, нехватку энергии, раздражительность и тревогу, а также серьезную тягу. Одно исследование также выявило, что симптомы отмены сахара могут даже выглядеть похожими на симптомы отмены от серьезных наркотиков. Однако если вы посмотрите на все преимущества отказа от содовой, временные симптомы абстиненции кажутся незначительными по сравнению с долгосрочными преимуществами.

Вы будете стремиться меньше сладкой пищи

Специалисты также уточняют, что, когда вы отказываетесь от газированных безалкогольных напитков, ваше тело медленно восстанавливается от вещества, которое вызывает наибольшее привыкание — жидкого сахарного кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Он вызывает привыкание даже больше, чем кокаин, и является причиной ожирения номер один. Поэтому, уменьшив потребление жидких калорий, вы получите больше места для настоящих калорий из цельной пищи.

Вот этот трюк навсегда уменьшит вашу тягу к сахару

Для тех, кто решил отказаться от сладких газированных напитков, напоминают, что это также может снизить ваши шансы переесть в течение дня. Ведь искусственные подсластители в газировке связывают с перееданием пищи после их потребления. Они также могут привести к увеличению веса, поскольку сахар является очень воспалительным и калорийным соединением.

Кроме того, искусственные подсластители иногда даже слаще, чем настоящие, что может испортить ваши рецепторы сахара и заставить вас поверить, что еда без сладостей имеет просто ужасный вкус. Может возникнуть тяга к сладкому, что может привести к употреблению сладких продуктов и набору веса. Отказавшись от газированных напитков, как обычных, так и диетических, вы даете своему организму шанс снизить тягу к сахару, и вы уменьшите вероятность чрезмерного потребления пищи.

