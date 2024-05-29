Как уменьшить потребление сахара: нужно ли полностью от него отказаться

Сахар может улучшить вкус некоторых продуктов и обеспечить быстрый источник энергии. Однако важно соблюдать меру и ограничивать потребление этого продукта.

Об этом сообщили в health. Существует два вида сахара: природный и добавленный. Употребление большого количества последнего может привести к появлению диабета второго типа, болезни сердца и кариеса зубов. Однако полностью не следует отказываться от него, стоит лишь сократить потребление.

Суточная норма употребления сахара

Нет установленной нормы по потреблению природного сахара, однако есть рекомендации по добавлению. Взрослым следует ограничить потребление сахара до 10% от общих калорий. То есть в случае потребления 2000 калорий сахар должен составлять не более 50 граммов (12 чайных ложек).

В то время как младенцам до двух лет не стоит вообще употреблять добавленный сахар, а детям от двух лет – не больше шести чайных ложек (25 граммов).

Как уменьшить потребление сахара

Людям следует отдавать предпочтение продуктам с низким содержанием сахара и искать альтернативы для удовлетворения своих вкусовых потребностей.

Один из способов – уменьшение использования подсластителей в кофейных напитках. Сосредоточение на напитках с низким содержанием сахара, таких как вода, чай без сахара и молоко, может также помочь снизить потребление сахара.

Разнообразное питание, содержащее клетчатку, белок и здоровые жиры, может уменьшить тягу к продуктам с высоким содержанием сахара. Вместо этого следует выбирать целые фрукты, орехи, овощи и хумус.

Также OBOZ.UA рассказывал о пяти мифах о фруктах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.