6 советов для похудения, которые на самом деле вредят вашей диете

Как и многие другие люди, вы, возможно, обращаетесь за советами к друзьям, родственникам или черпаете информацию из социальных сетей. Однако это может оказаться неудачным выбором.

То, что определенные методы сработали для кого-то другого, не гарантирует, что они будут эффективны для вас, а иногда даже могут нанести вред вашей диете. Чтобы не попасть в ловушку неправильных советов, издание eatthis.com отделило факты от выдумок.

Узнайте некоторые популярные мифы о похудении, которые могут тормозить ваши усилия.

Миф №1. Отказ от глютена способствует похудению

Согласно опросу, 63% респондентов считают, что безглютеновая диета улучшает их здоровье. Однако если у вас нет целиакии, это неправда. Отказ от продуктов, содержащих глютен, может привести к исключению важных для организма цельных зерен, богатых клетчаткой и фолиевой кислотой. Дефицит этих веществ повышает риск увеличения веса, развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Также безглютеновые продукты частенько содержат больше сахара и жиров, чем обыденные аналоги.

Если все же решили отказаться от глютена, обращайте внимание на продукты, не содержащие глютен естественным образом: шпинат, брокколи, киноа, фасоль. Они богаты как клетчаткой, так и фолиевой кислотой.

Миф №2. Очищение организма соками поможет сохранить стройность навсегда

Если вам нужно быстро сбросить вес перед важным событием, сочная диета может казаться идеальным решением. Но, к сожалению, подход "все или ничего" не эффективен в долгосрочной перспективе. Большинство людей, проходящих подобные очищения, в результате переедают и набирают вес.

Лучше попробовать мини-очистку на 2 дня с 1200-1500 калориями. Замените завтрак и обед овощными соками или коктейлями с белковым порошком. Ужин готовьте из сбалансированного сочетания зерен, овощей и белков.

Миф №3. Курение помогает сохранять стройность

Некоторые начинают курить, веря, что это поможет похудеть. Однако исследования показывают, что упорные курильщики (более 25 сигарет в день) чаще имеют избыточный вес или ожирение, чем курящие меньше или вообще не курящие. Курение повышает инсулиновую резистентность, способствуя накоплению жира.

Отказ от курения может принести вам больше пользы, чем кажется. Сначала вы можете немного прибавить в весе, но со временем вы потеряете жир, особенно в области живота.

Миф №4. Кофеин ускоряет метаболизм и помогает худеть

Хотя небольшое количество кофеина перед тренировкой может стимулировать метаболизм, чрезмерное его потребление оказывает обратный эффект. Исследования показали, что употребление более 5 чашек кофе в день увеличивает уровень жира в области живота на 50%. Кроме того, избыток хлорогеновой кислоты, содержащейся в кофе, может привести к инсулинорезистентности.

Вместо того чтобы отказываться от кофеина полностью, сократите его потребление до 3 чашек в день и обязательно пейте больше воды – это значительно полезнее для похудения.

Миф №5. Большое количество белка после тренировки поможет сбросить вес.

Несмотря на то, что белок необходим для восстановления мышц после тренировки, чрезмерное потребление пищи не поможет вам похудеть. Для человека весом около 68 кг оптимальным является 20 г белка после тренировки. Если вы потребляете больше, избыток белка превращается в жир.

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