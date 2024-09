6 советов для ускорения метаболизма: как эффективно сжигать жир

Метаболизм - это процесс, с помощью которого организм превращает пищу в энергию. Он не останавливается ни на секунду, работая даже тогда, когда вы сидите или спите, сжигая калории и активируя все жизненные функции, такие как дыхание, пищеварение, кровообращение и тому подобное.

На скорость метаболизма влияют различные факторы, в частности возраст, генетика, физическая активность и питание. Чтобы уменьшить жировые отложения, включая жир на животе, важно активизировать метаболизм, улучшая его работу. Как это сделать, рассказали в Eat This, Not That.

Выполняйте физическую активность

Жировые клетки похожи на спящие, требующие мало энергии и неактивные. Регулярные физические упражнения помогают уменьшить эти клетки и заменить их на мышечные, которые быстрее сжигают калории. Даже люди с геном FTO, замедляющим метаболизм, могут потерять вес наравне с другими, если занимаются спортом регулярно в течение 4 недель.

Наращивайте мышцы

Мышцы сжигают больше калорий, чем жир, даже в состоянии покоя, а потому важно их поддерживать. Силовые тренировки, такие как поднятие весов, могут повысить метаболизм на 48-72 часа после тренировки. Кроме того, с возрастом регулярные силовые упражнения помогают поддерживать метаболизм и предотвратить потерю мышечной массы.

Выполняйте силовые упражнения

Чтобы мышцы были метаболически активными, тренируйтесь 2-3 раза в неделю и сосредотачивайтесь на комплексных упражнениях. Включайте в тренировку базовые упражнения, такие как жим лежа, подтягивания, приседания, становая тяга и жим. Постепенно увеличивайте вес или добавляйте одно повторение в неделю для эффективного роста мышц.

Позвольте поджелудочной железе отдохнуть

Чтобы избежать увеличения веса, ограничьте потребление калорийных напитков и перекусов. Дайте организму время отдохнуть между приемами, удерживая пищу после обеда до завтрака или обеда следующего дня. Это позволит вашему телу использовать накопленный жир в качестве источника энергии.

Ешьте больше здоровой пищи

Диеты, сопровождающиеся голоданием, могут замедлить метаболизм и перейти в режим выживания, что вредит организму. Зато регулярное потребление пищи поддерживает активный метаболизм, обеспечивает больше энергии для тренировок и помогает сжигать калории благодаря термическому эффекту пищи. Увеличение потребления белка может помочь сохранить мышечную массу и ускорить сжигание жира.

Практикуйте периодическое голодание

Периодическое голодание может повысить метаболизм, снижая уровень инсулина и способствуя использованию накопленных жиров. Ограничение приема пищи до определенного промежутка времени, например, 8 часов в день, может быть эффективным. Голодание также может повысить уровень гормонов роста, что помогает наращивать мышцы и поддерживать их для лучшего метаболизма.

