6 способов растопить 'пивной живот': профессиональные советы

Пивной живот - это объем жира, который накапливается постепенно и может быть заметен, когда ваша одежда становится более тесной. Однако, независимо от того, когда вы заметили эту проблему, никогда не поздно начать бороться с ней, поскольку после похудения вы сможете улучшить не только ваш вид, но и здоровье.

Висцеральный жир, окружающий органы, опасен и может привести к серьезным заболеваниям, поэтому следует переосмыслить свой рацион и образ жизни для улучшения общего самочувствия. Что есть и как бороться с пивным животом, рассказали в Eat This, Not That.

Ограничьте крахмалистые углеводы

Чтобы ускорить похудение, исключите из рациона обработанные крахмалистые углеводы, которые переполнены калориями. Без клетчатки эти углеводы быстро повышают уровень сахара в крови, что может вызвать тягу к сладкому. Отказ от таких продуктов поможет уменьшить эту тягу, контролируя переедание.

Выполняйте HIIT-тренировки

Добавление HIIT к вашему тренировочному плану эффективно уменьшает подкожный жир и жировые отложения на животе. Этот вид тренировок позволяет достичь тех же результатов, что и другие упражнения, но за меньшее время. HIIT также может снижать частоту сердечных сокращений и артериальное давление, улучшая уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину.

Сделайте упор на белок

Потребляйте не менее 25-30 граммов белка с каждым приемом пищи, чтобы почувствовать сытость и уменьшить калорийность рациона. Белок помогает стабилизировать уровень сахара в крови и снижает тягу к еде. Таким образом, достаточное количество белка способствует более быстрой потере веса и сохранению мышечной массы.

Используйте альтернативу алкоголю

Сокращение потребления алкоголя поможет уменьшить пивной живот. Для этого выбирайте безалкогольные напитки. Также помните, что алкоголь повышает аппетит и замедляет сжигание жира.

Пейте воду

Чтобы сжигать жир на животе, пейте воду в течение дня. Это поможет избежать путаницы между жаждой и голодом, предотвращая переедание. Вода также способствует метаболизму и поддерживает общее состояние организма.

Съедайте углеводы в конце трапезы

Чтобы быстрее избавиться от пивного животика, начинайте есть белки и овощи перед углеводами. Это поможет уменьшить место для углеводов и стабилизировать уровень сахара в крови, что замедлит их усвоение.

