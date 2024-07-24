6 удивительных побочных эффектов от употребления бургеров: что говорит наука

Сейчас, когда сезон грилля в разгаре и гамбургеры повсюду жарят, пора пересмотреть возможные побочные эффекты и риски для здоровья от употребления гамбургеров. Ведь эта еда может принести немало сюрпризов для нашего организма.

Издание eatthis.com рассказывает, что происходит с телом, когда вы часто едите гамбургеры. Специалисты объясняют, почему эту еду следует исключить из рациона.

Вы можете набрать вес

Средний бургер с творогом содержит 740 калорий, 57% из которых поступают из жира. Для сравнения, умеренно активная женщина в возрасте от 26 до 50 лет нуждается в 2000 калориях в день, согласно Диетическим рекомендациям для американцев на 2020-2025 годы. Этот бургер быстрого питания обеспечивает почти половину необходимых калорий в день.

Неудивительно, что исследование, опубликованное в журнале Ethnicity & Disease, показало, что женщины, которые ели гамбургеры в ресторанах по крайней мере дважды в неделю, имели на 26% больше шансов на ожирение, чем редко евшие гамбургеры в течение года. Исследование длилось 14 лет.

Вероятно, ваш уровень холестерина повысится

"Мы рекомендуем ограничить потребление красного мяса и уменьшить количество жирного красного мяса, поскольку оно содержит много насыщенных жиров, которые могут повысить уровень ЛПНП (липопротеидов низкой плотности)", – говорит Джулия Зумпано, врач по профилактической кардиологии и реабилитации в клинике Кливленд.

ЛПНП известен как плохой холестерин, поскольку он имеет тенденцию прилипать к стенкам кровеносных сосудов, сужая их и уменьшая кровоток, что увеличивает риск сердечного приступа или инсульта. Исследования показывают, что высокое содержание насыщенных жиров и трансжиров в гамбургерах повышает уровень ЛПНП, снижая при этом уровень "хорошего" холестерина ЛПВП.

"Если вы едите красное мясо, выбирайте нежирные куски. Если хотите гамбургер, приготовьте его из 90% нежирного говяжьего фарша или рассмотрите стейк или нежирную свиную отбивную на гриле. Для здоровья сердца лучше получать насыщенные жиры из нежирного мяса, чем из фаст-фуда", – советует Зумпано.

Повышенный риск диабета

Употребляя многие гамбургеры, вы также потребляете много сахара в виде кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы (HFCS), содержащегося в кетчупе, соусах для барбекю, маринованных огурцах и булочках. Этот подсластитель быстро повышает уровень сахара в крови. Впоследствии высокий уровень сахара может привести к резистентности к инсулину и преддиабету, а затем к диабету 2 типа. Большинство булочек для гамбургеров готовят из белой муки, не содержащей клетчатки.

Совет от Зумпано: используйте горчицу вместо кетчупа. Большинство горчиц имеет низкое содержание натрия и редко содержит сахар. Замените творог на овощи, маринованную капусту или авокадо. Используйте 100% цельнозерновую булочку для клетчатки, которая замедляет пищеварение и поступление сахара в кровь.

Возможно, вы будете испытывать хроническое воспаление

Употребление красного мяса и обработанного мяса, например бекона и колбасы, связано с высоким уровнем в крови ключевого маркера воспаления С-реактивного белка (СРБ), согласно исследованию в Журнале Американского колледжа питания. Другие ингредиенты гамбургеров, такие как булочки из белой муки, бекон, творог, сладкие приправы и картофель фри также способствуют воспалению.

Ваше АД может повыситься

Съев бургер быстрого питания ваше тело получает большое количество соли. Некоторые бургеры содержат около половины рекомендованной ежедневной нормы 2300 мг натрия. К примеру, McDonald's Big Mac содержит 1010 мг натрия. Диета с высоким содержанием натрия повышает кровяное давление, а хроническое повышение АД или гипертония является фактором риска инфаркта и инсульта.

Высший риск образования камней в почках

Если вы часто едите бургеры, это может привести к образованию камней в почках. Диета, богатая животным белком, может вызвать выделение мочевой кислоты, которая образует минеральные отложения, очень болезненно выходящие во время мочеиспускания.

Теперь вы знаете о рисках для здоровья, поэтому следует жарить больше рыбы и овощей, чтобы уменьшить употребление красного мяса и обработанных пищевых продуктов. Это поможет вам наслаждаться летом, не вредя своему здоровью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о продуктах, которые вредят сердцу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.