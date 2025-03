6 упражнений, которые должны стать частью рутины мужчин после 60 лет

Если вам за 60, физическая активность важна для поддержания мобильности, здоровья и качества жизни. Кроме того, регулярные силовые тренировки помогут вам оставаться активными, независимыми и наслаждаться жизнью без ограничений и зависимости от других.

Видео дня

В Eat This, Not That поделились тренировками для мужчин, которые помогут сохранить силу, выносливость и замедлить возрастные изменения, позволяя вам чувствовать себя лучше каждый день. Выполняйте эти упражнения по 2-3 подхода и 8-12 повторений с комфортным весом дважды в неделю.

Выпады

Чтобы выполнить выпад, встаньте прямо, держа ноги на ширине плеч. Сделайте шаг вперед, опустив заднее колено к земле, создавая угол 90 градусов в обоих коленях. Далее нажимайте на переднюю ногу, чтобы вернуться в исходную позицию, не наклоняясь вперед или назад. Повторите, а затем смените ногу.

Приседания со штангой на спине

Для приседания со штангой, расположите штангу на уровне плеч и возьмитесь за нее широким хватом. Поднимите штангу и сделайте несколько шагов назад, расставив ноги на ширине плеч и немного вывернув пальцы. Затем медленно опустите тело, держа грудную клетку приподнятой, а спину нейтральной. Затем оттолкнитесь к исходной позиции, следя, чтобы колени не двигались внутрь.

Сидячие ряды

Чтобы выполнить это упражнение, сядьте за тренажер для гребли, поставьте ноги на место и возьмите ручку нейтральным хватом. Слегка наклонитесь вперед, сохраняя прямую спину, и потяните ручку к поясу, сжимая лопатки в конце движения. Медленно верните руки обратно в исходное положение, позволяя лопаткам вытянуться. Повторите упражнение нужное количество раз.

Жим гантелей стоя

Чтобы выполнить жим гантелей стоя, станьте на ширину бедер, держа гантели на уровне плеч. Затем нажимайте гантели прямо над головой, пока руки не будут полностью вытянуты, не опуская плечи. Сделайте паузу в верхней точке и медленно опустите гантели до уровня плеч, повторяя движения.

Ягодичные мостики

Для выполнения этого упражнения, лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол на ширине бедер. Протолкните стопы, поднимая бедра, при этом притягивая нижнее ребро к тазу и задействуя пресс. Задержитесь на мгновение в верхней точке, сжав ягодицы, после чего медленно опустите бедра на пол.

Становая тяга

Чтобы выполнить становую тягу, встаньте так, чтобы середина стопы была под штангой, а ноги на ширине бедер. Согнитесь в бедрах и коленях, возьмитесь за штангу хватом на ширине плеч, убедившись, что руки находятся вне коленей. Выпрямите спину, смотрите прямо перед собой и, протолкнув полной стопой, поднимите штангу, держа ее близко к телу. Медленно опустите гриф обратно на пол, сохраняя спину прямой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие силовые упражнения помогут чувствовать себя молодо.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.