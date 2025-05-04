6 упражнений, которые сжигают жир и подтягивают пресс

Сформировать рельефный пресс — реально, даже без изнурительных кардио или строгих диет. Ключ к этому в сочетании простых упражнений, сбалансированного питания и последовательности.

Видео дня

Попытайтесь выполнить упражнения от Eat This, Not Tha хотя бы трижды в неделю, чтобы приблизиться к желаемому результату. Работайте над всеми мышцами живота: прямыми, поперечными и косыми, и не забывайте о режиме, поскольку это основа результата.

Планка

Планка отлично укрепляет пресс, поясницу и ягодицы, особенно если удерживать ее дольше или поднять одну ногу. Это изометрическое упражнение, которое не требует движения, но требует стабильности.

Чтобы выполнить его, встаньте на предплечья, ноги — на ширине бедер, а тело - в одну линию. Напрягайте пресс и ягодицы, держите спину ровной и не допускайте провисания таза. Удерживайте позицию столько, сколько сможете.

Велосипедное скручивание

Велосипедные кранчи отлично нагружают пресс, особенно косые мышцы, добавляя ротацию к классическим скручиваниям. Это эффективный способ проработать всю зону живота.

Для выполнения, лягте на спину, держа руки за головой, а колени согнутыми. Поднимите плечи и стопы, тяните правый локоть к левому колену, вытягивая правую ногу. Чередуйте стороны, имитируя движения педалирования. Выполните 30 повторений.

Скручивание

Скручивания являются отличным упражнением для косых мышц живота и развития подвижности позвоночника. Они также улучшают стабильность и укрепляют корпус.

Для выполнения, садитесь на пол, согнув колени и подняв стопы. Держите гирю или мяч перед грудью и наклонитесь немного назад, держите спину прямой. Поверните туловище вправо, касаясь веса к правому бедру, а затем влево.

Поднятие ног

Подъемы ног эффективно нацелены на нижние мышцы живота, помогая создать четкую V-образную форму. Они помогают задействовать труднодоступные мышцы и укрепляют корпус.

Чтобы выполнить, лягте на спину, выпрямив ноги и положив руки под ягодицы для поддержки. Притяните нижнее ребро к тазу и медленно поднимите ноги к потолку, держа их ровно. Опустите ноги, не давая пяткам коснуться земли, и повторите упражнение.

Альпинисты

Альпинисты эффективно тренируют сгибатели бедер и мышцы живота, одновременно ускоряя метаболизм благодаря взрывной природе упражнения. Важно выполнять их с правильной техникой, особенно если у вас нет проблем со спиной.

Для этого, начните в положении для отжимания, руки на ширине плеч, а ноги — на ширине бедер. Подтягивайте правое колено к груди, держа левую ногу вытянутой, а затем быстро поменяйте ноги, подтягивайте левое колено к груди, вытягивая правую ногу. Повторите движения, чередуя ноги.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о доступной и быстрой тренировке для формирования пресса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.