УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

5 быстрых тренировок для пресса, которые доступны всем. Видео

Александра Кошовая
Новости медицины
5 минут
39
5 быстрых тренировок для пресса, которые доступны всем. Видео

В стремлении сформировать стройную талию и крепкий пресс стоит придерживаться активного образа жизни, обогатить рацион клетчаткой и белком, а также добавить в рутину больше упражнений для туловища. При этом вам совсем не стоит тратить много времени в спортзале, поскольку большинство из упражнений на пресс можно выполнять просто у себя дома до 10 минут в день. 

Видео дня

Итак, какая тренировка поможет сформировать подтянутую талию и кубики пресса? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Тренировка №1. Специальная тренировка на стабильность

Планка. Поставьте предплечье на пол под плечами, вытяните ноги назад, держа тело ровным. Напрягите мышцы живота и удерживайте положение. Выполните 3 подхода по 30 секунд, отдыхая 20 секунд между ними.

5 быстрых тренировок для пресса, которые доступны всем. Видео

Боковая планка. Лягте на бок, опираясь на предплечье, держа локоть под плечом, а ноги выпрямлены. Поднимите бедра, удерживая тело ровным. Выполните 2 подхода по 30 секунд на каждую сторону, отдыхая 20 секунд.

5 быстрых тренировок для пресса, которые доступны всем. Видео

Асана "Собака-птица". Начните на карачках, вытягивая правую руку вперед, а левую ногу назад. Задержитесь, сжимая пресс, а затем вернитесь в исходное положение и поменяйте стороны. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую сторону, отдыхая 15 секунд между под.

Video Preview

Тренировка №2. Магия движения

Скручивание. Сядьте, согнув колени и держа стопы на полу. Затем слегка отклонитесь назад и держите спину прямо. Вращайте туловище в обе стороны, держа руки вместе. Выполните 3 подхода по 20 повторений (по 10 на каждую сторону), с 20 секундами отдыха между подходами.

Video Preview

Альпинисты. Для выполнения упражнения начните в положении в планке, держа руки под плечами. Подтягивайте одно колено к груди, держа спину ровной, а затем быстро поменяйте ноги. Продолжайте чередовать движения ногами. Выполните 3 подхода по 30 секунд с 20 секундами отдыха между подходами.

Video Preview

Подъем ног. Чтобы выполнить поднятие ног, лягте на спину, держа руки по бокам. Поднимите ноги прямо под углом 90 градусов, а затем медленно опустите их, не касаясь пола. Убедитесь, что нижняя часть спины оставалась прижатой к земле. Выполните 3 подхода по 15 повторений с 20 секундами отдыха между подходами.

5 быстрых тренировок для пресса, которые доступны всем. Видео

Тренировка №3. Изометрическое сжигание

Пустое удержание. Лягте на спину, вытянув руки и приподняв ноги и верхнюю часть спины от пола. Прижимайте нижнюю часть спины к полу, активируя пресс. Задержитесь в этой позиции, сохраняя напряжение в центре тела. Выполните 3 подхода по 20 секунд с 20 секундами отдыха.

Video Preview

Поза лодки. Сядьте на пол, согнув колени и немного наклонитесь назад. Поднимите ноги от земли и вытяните руки перед собой, параллельно земле. Удерживайте баланс, держа таз в одном положении. Выполните 3 подхода по 20 секунд, отдыхая между подходами 20 секунд.

5 быстрых тренировок для пресса, которые доступны всем. Видео

Жим Pallof. Станьте перпендикулярно тросу или опорной ленте, закрепленной на уровне груди. Возьмитесь за ручку обеими руками, отойдите, чтобы создать напряжение, и держите ручку на уровне груди. Выдвиньте ее вперед, удерживая корпус стабильным, без вращения или сгибания. Выполните 3 подхода по 12 повторений на каждую сторону с 20 секундами отдыха.

Video Preview

Тренировка №4. Динамическое трио

Велосипедное скручивание. Лягте на спину, подняв ноги от земли и положив руки за голову. Подтяните правый локоть к левому колену, вытянув правую ногу, а затем поменяйте стороны. Продолжайте движения, чередуя стороны. Выполните 3 подхода по 20 повторений (по 10 на каждую сторону) с 20 секундами отдыха.

Video Preview

Обратные кранчи. Лягте на спину, согнув колени под углом 90 градусов. Поднимите бедра, притягивая колени к груди, а затем медленно опустите их назад. Выполните 3 подхода по 15 повторений, с 20 секундами отдыха между подходами.

Video Preview

Махи ногами. Лягте на спину, положив руки под ягодицы или по бокам. Поднимите ноги так, чтобы поясница оставалась ровной. Далее начните поочередно поднимать ноги вверх и опускать их, контролируя движения. Выполните 3 подхода по 30 секунд с 20 секундами отдыха между подходами.

5 быстрых тренировок для пресса, которые доступны всем. Видео

Тренировка №5. Энергичное движение

Планка + отжимания. Начните в положении планки на предплечьях. Поднимитесь на правую руку, а затем на левую, переходя к высокой планке. Вернитесь в планку на предплечьях, сначала опустив правое, а затем левое предплечье. Выполните 3 подхода по 10 повторений с 20 секундами отдыха.

Video Preview

Прикосновения к пальцам ног. Лягте на спину, подняв ноги прямо вверх. Потянитесь руками к пальцам, приподнимая верхнюю часть спины от земли. Вернитесь в исходное положение, не прикасаясь к лопаткам пола. Выполните 3 подхода по 15 повторений с 20 секундами отдыха между ними.

5 быстрых тренировок для пресса, которые доступны всем. Видео

Прыжок с подгибанием. Встаньте прямо, с ногами на ширине бедер. Сделайте легкое приседание и взрывным скачком поднимитесь вверх, подтягивая колени к груди. Мягко приземьтесь и сразу подготовьтесь к следующему прыжку. Выполните 3 подхода по 10 повторений, отдыхая 30 секунд между подходами.

Video Preview

Ранее OBOZ.UA рассказал о тренировке, которую формирует пресс.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

 
Проверил:Доктор медицины Анна Бродская