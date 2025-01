Стройная фигура и рельефный пресс: тренировка, которая трансформирует тело

Для достижения заметного пресса важно выполнять упражнения, которые активно укрепляют торс с разных углов и не ограничиваться стандартными движениями. Это позволит вам не только стать стройнее, но и достичь лучших результатов в тренировке.

Если вы испытываете скуку от привычных упражнений, попробуйте новые подходы для интенсивной нагрузки пресса от Eat This, Not That. Эта тренировка поможет вам добиться желаемого результата как в укреплении мышц, так и в улучшении рельефа.

Двойной жим с гантелями на пресс (3 подхода по 15 повторов)

Лягте на спину, согнув колени и держа гантели в руках с полностью вытянутыми руками. Поднимайте верхнюю часть тела, чтобы напрячь мышцы пресса. На выдохе завершайте подход и постепенно вернитесь в исходное положение, чтобы повторить упражнение.

V-образные повороты (3 подхода по 10 повторов на каждую сторону)

Ложитесь на спину, согнув колени под углом 90 градусов. Оставляя пресс напряженным, поднимайтесь и тянитесь к одной стороне, одновременно выпрямляя ноги. Выполните максимальные скручивания вверху, вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.

Восьмерки (3 подхода по 5 повторов)

Лягте на спину и полностью вытяните ноги. Поднимите их на несколько сантиметров от земли и начните рисовать восьмерку ногами, перекрещивая их, удерживая напряжение в прессе. Учтите, что один цикл — это один повтор, после которого можно продолжить в том же направлении или изменить его.

Подъемы ног + жим гантели через голову (3 подхода о 8 повторах)

Лягте на спину, держа гантель перед собой, а ноги полностью вытянуты. Держите пресс напряженным, опустите ноги почти до пола, а затем поднимите их и потяните гантель за голову до контакта с полом. Используйте пресс и латеральные мышцы для возвращения в исходную позицию перед следующим подъемом ног.

