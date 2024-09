6 упражнений с собственным весом после 30 лет: как быстро подтянуть тело. Видео

После 30 лет вы можете почувствовать, что ваше тело становится дряблым, требуя большей физической нагрузки и упражнений с собственным весом. Такая активность может помочь улучшить физическую форму, повысить выносливость и ускорить метаболизм.

Добавьте в свою рутину 6 упражнений от Eat This, Not That, которые помогут изменить тело и улучшить общее здоровье. Такая тренировка улучшает баланс, координацию и гибкость.

T-отжимания: 6 подходов по 6 повторений, 2 раза в неделю

Что выполнить это упражнение, начните в обычном положении для отжиманий, опустите грудь к земле, а затем поднимаясь, вытяните одну руку к потолку, следя за ней взглядом. Для повышения сложности можно использовать гантели. Т-отжимания эффективно тренируют плечи и трицепсы.

Разгибание бедра: 6 подходов по 6 повторений, 2 раза в неделю

Лягте на спину, согните одно колено и держите другую ногу вытянутой. Сожмите ягодицу согнутой ноги, поднимая бедра вверх, держа их на одном уровне. Разгибание бедер укрепляет основные мышцы и улучшает стабильность таза.

Приседания на одной ноге: 6 подходов по 6 повторений, 2 раза в неделю

Улучшайте стабильность и координацию, выполняя приседания на одной ноге. Для этого отвернитесь от скамьи, поднимите одну ногу и присядьте на скамью. Затем встаньте, держа ногу поднятой.

Перевернутые ряды: 6 подходов по 10 повторений, 2 раза в неделю

Перевернутые ряды укрепляют верхнюю часть тела, улучшают сцепление и тренируют бицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы. Для выполнения упражнения возьмитесь за планку машины Смита или ремешки TRX. Подтяните тело, сведите лопатки вместе, держа туловище прямым.

Суперпланки: 5 подходов по 30 секунд, 3 раза в неделю

Начните из положения на предплечьях и вытянутых ногах. Переходите в позицию отжимания и обратно в планку. Такое упражнение тренирует все тело, в частности силу корпуса, а также верхней и нижней части тела. Кроме того, для выполнения вам не нужно дополнительное оборудование.

Альпинисты: 5 подходов по 30 секунд, 3 раза в неделю

Поставьте ноги на скользящие диски, займите высокую планку и имитируйте бег на месте, держа бедра низко. Альпинисты эффективны для повышения силы и сжигания жира.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о лучших упражнениях с собственным весом, способствующих похудению.

