Лучшие упражнения для тренировки с собственным весом: как быстро снизить объемы на талии

Хотите избавиться от жира на животе и улучшить свою физическую форму? Помните, что жир на животе может быть опасным для здоровья и повышает риск заболеваний в случае, если объем вашей талии превышает 89 см для женщин или 102 см для мужчин.

Вы должны развивать здоровые привычки, придерживаясь диеты, которая содержит нежирный белок и овощи, а также ежедневно выполнять силовые тренировки. Предлагаем ознакомиться с этими простыми упражнениями от Eat This, Not That!, повышающие активность и сжигающие калории

Упражнение "червяки"

Чтобы сжигать жир на животе, встаньте и примите положение для отжимания. Держите тело напряженным и сожмите ягодицы. Вытягивайте руки вперед как можно дальше, сохраняя напряжение в прессе, а затем верните их назад. Сделайте 3 подхода по 10 повторений.

Ягодичные мосты с подъемом

Для ягодичного моста с подъемом положите пятки на скамью и согните колени. Держите корпус напряженным, проталкивая бедра вверх, а затем опуститесь контролируя движение. Согните ягодицы в верхней точке. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Sit-Outs

Сидячие выходы начинаются из положения на столе с согнутыми коленями, на одной линии с бедрами. Держите корпус напряженным, поворачивая тело в сторону, пропуская ногу через грудь и вытягивая ее. Руку со стороны движения поместите сзади и вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 8 повторений для каждой стороны.

Figure 8

Для упражнения "Фигура 8" ложитесь на спину, поднимите ноги на несколько сантиметров от пола и нарисуйте ими восьмерки или знак бесконечности. Держите ноги в напряжении и выполняйте упражнение поочередно в оба направления. Каждый цикл является одним повторением. Выполните 3 подхода по 8 повторений.

