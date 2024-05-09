6 витаминов, которые важны для поддержания здоровья

Понимание важности витаминов и минералов часто может быть сложным, особенно, когда речь идет о решении конкретных проблем со здоровьем. Хотя получение питательных веществ из полезных продуктов является идеальным вариантом, иногда диетические добавки становятся необходимыми из-за ограниченного регионального доступа к определенным продуктам питания. News Bytes расскажет о шести важнейших витаминах и их источниках, которые необходимы для поддержания здорового образа жизни.

Витамин А

Витамин А играет жизненно важную роль в поддержании здорового зрения, зубов и кожи. Он поддерживает общий рост организма, и его можно найти в разных источниках, таких как морковь, сладкий картофель, дыни канталупа, а также продукты животного происхождения, такие как курица, рыба и мясо, обеспечивают хорошую поставку витамина А. Рекомендованная суточная доза для мужчин составляет 900 мкг, для женщин – 700 мкг, а для детей – 300 –600 мкг.

Витамин В

Витамины группы В имеют решающее значение для выработки энергии, иммунной функции и усвоения железа. Эти витамины можно найти в необработанных продуктах, чечевице, молочных продуктах и овощах, таких как картофель и фасоль.

Витамин С

Витамин С играет немаловажную роль в укреплении нашего иммунитета и защите от сердечно-сосудистых и офтальмологических заболеваний. Кроме того, он укрепляет кровеносные сосуды и способствует упругости кожи благодаря богатому содержанию антиоксидантов. Хотя витамин С обычно ассоциируется с цитрусовыми, его также много в гуаве, киви и клубнике.

Витамин D

Витамин D, в состав которого входят витамины D-1, D-2 и D-3, необходим для поддержания крепких костей и здоровья толстой кишки. Недавние исследования также показали его потенциал в борьбе с депрессией. Хотя наш организм синтезирует витамин D под влиянием солнечного света, его можно получить из определенных продуктов, таких как яичный желток и жирная рыба.

Витамин Е

Витамин Е известен тем, что защищает наши клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, которые могут ускорять процессы старения. Его особенно много в орехах и семенах, таких как миндаль, арахис и подсолнечник.

Витамин К

Витамин К играет жизненно важную роль в свертывании крови, что имеет решающее значение для заживления ран, а также в метаболизме. Он также связан со снижением АД и эффективной работой сердца. Лиственная зелень, такая как капуста, шпинат и брюссельская капуста, являются отличными источниками витамина К1, тогда как менее известный, но не менее важный витамин К2 содержится в яичных желтках, печени и ферментированных продуктах.