6 звездных миксов для улучшения здоровья: что добавить в рацион

Когда вам не хватает времени на полноценный прием пищи и вы нуждаетесь в здоровом перекусе, вы можете выбрать для себя несколько здоровых сочетаний. Это могут быть орехи, которые являются источником полезных жиров и минералов, а также сухофрукты, которые содержат витамины и помогают регулировать уровень сахара в крови.

Однако, чтобы собрать оптимальную комбинацию из этих продуктов, следует придерживаться определенных рекомендаций. В Eat This, Not That! поделились советами диетологов, которые помогут вам собрать оптимальный микс орехов и фруктов, что будет способствовать процессу похудения и баланса пользы для организма.

Фисташки, сушеные вишни и поджаренная кокосовая стружка

Это питательная и хрустящая смесь, идеально подходящая для перекуса. Всего 30 фисташек содержат около 100 калорий, несладкая вишня содержит клетчатку и антиоксиданты, а кокосовая стружка добавляет такому перекусу в здоровых жиров, которые дольше поддерживают чувство сытости. Кроме того, этот микс можно слегка подсолить для получения более интересного вкуса.

Миндаль, черный шоколад и клюква

Для перекуса выберите миндаль и клюкву, подслащенные фруктовым соком, а не сахаром. Это обеспечит белок, полезный жир и витамин С, поддерживая потерю веса. Также, вы можете дожать немного чипсов из темного шоколада для сладкого вкуса без лишнего сахара.

Грецкие орехи и изюм

Грецкие орехи богаты омега-3, которые полезны для сердца, а также могут уменьшать воспаление. Кроме того, изюм содержит клетчатку, витамины и минералы. Эту комбинацию из всего двух ингредиентов легко и быстро приготовить и употреблять тогда, когда вы почувствуете голод.

Семена подсолнечника, орех пекан и сушеное манго

Для сбалансированного микса смешайте очищенные семена подсолнечника и несоленый пекан, чтобы уменьшить содержание натрия, а также добавьте нарезанное сушеное манго без сахара. Избегайте дополнительного сахара, контролируйте порции, а для пикантности - добавьте жареные орехи или нут.

Семена тыквы и сушеная черника

Тыквенные семечки содержат белок, здоровый жир и цинк, а черника богата витаминами С и К, антиоксидантами и клетчаткой. Такая смесь хорошо сбалансирована и поддерживает здоровье сердца и иммунитет. Кроме того, черника имеет меньше сахара, что делает ее хорошим выбором для диеты.

Арахис и сублимированная клубника

Сублимированные фрукты менее калорийны, добавляют хруст и объема порции. Попробуйте совместить арахис с такой клубникой, чтобы получить микс из антиоксидантов, жира, белка и клетчатки.

