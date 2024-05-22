Миндаль или грецкий орех: что следует добавить для своего рациона

Орехи - это питательный продукт, который содержит большое количество полезных жиров, белков, витаминов и минералов. Кроме того, орехи являются незаменимым источником энергии, что улучшает работу мозга и помогает контролировать вес тела во время похудения.

Обычно, когда дело доходит до выбора орехов, мы в первую очередь обращаем внимание на миндаль и грецкий орех, которые считаются фаворитами среди всех остальных. Чем именно они отличаются друг от друга по своим питательным свойствам, узнавали в OBOZ.UA.

Пищевая ценность

Миндаль богат магнием, фосфором, железом и кальцием, тогда как грецкие орехи содержат антиоксиданты, медь, марганец, витамины группы B, а также омега-3 жирные кислоты. Хотя содержание углеводов и жиров у этих орехов подобное, именно миндаль имеет большее содержание минералов по сравнению с грецким орехом.

Польза для мозга

Грецкие орехи являются лучшим выбором для здоровья мозга, поскольку они содержат альфа-линоленовую кислоту и антиоксиданты, которые уменьшают воспаление и окислительный стресс, что может привести к возрастному ухудшению мозговой функции.

Регулирует уровень сахара в крови

При диабете особенно важно контролировать уровень сахара в крови. Как показывают исследования, миндаль лучше грецких орехов помогает достичь этой цели. Этот орех замедляет скорость опорожнения желудка и снижает гликемический индекс пищи, то есть ее способность вызвать скачок уровня сахара в крови.

Улучшает здоровье сердца

Миндаль и грецкий орех чрезвычайно эффективны для улучшения работы сердца. Эти орехи помогают снизить уровень холестерина, контролировать сахар в крови и уменьшить воспаление, что является ключевым для сердечного здоровья. Кроме того, благодаря своему составу, эти орехи способствуют расширению кровеносных сосудов, что снижает артериальное давление.

Вывод

Стоит отметить, что употребление этих орехов оказывает неоценимую пользу организму, в зависимости от личных потребностей и целей. Если вы имеете цель похудеть или контролировать уровень сахара в крови, вам следует добавить миндаль в свой рацион. Однако, если ваша цель - улучшение функций мозга, стоит выбрать грецкие орехи.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, почему в рацион следует добавить орехи миндаля.

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