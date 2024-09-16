7 дней для похудения: польза и преимущества короткой тренировки
Если вы имеете цель похудеть и готовы работать над этим без жалости к себе помните, что слишком много тренировок и физической нагрузки может быть опасным. Хотя эффективная тренировка в течение 7 дней в неделю может быть слишком интенсивной и изнурительной, однако если соблюдать баланс, этот интенсив может принести желаемый эффект.
Как достичь результатов без вреда для здоровья и какую программу тренировок выбрать для себя? Рекомендациями поделились в Eat This, Not That.
Недельная тренировка улучшает самочувствие
Добавьте регулярные тренировки в свой распорядок, чтобы улучшить самочувствие. Они помогут поддерживать здоровый вес, уменьшить риск заболеваний и повысить психическое здоровье. Кроме того, такие тренировки также укрепляют кости и мышцы, а также повышают энергию и улучшают качество сна.
Тренировки улучшают физическую форму, выносливость, настроение и концентрацию
Если тренироваться каждый день в течение недели, это может улучшить выносливость и физическую форму. Кроме того, это также поможет достичь фитнес-целей и поддерживать их в дальнейшем. Таким образом, это делает упражнения более регулярными, что может привести к снижению веса и улучшению концентрации.
Остерегайтесь слишком интенсивных нагрузок и уделяйте время на восстановление
Чтобы избежать перетренированности, важно давать организму достаточно времени на восстановление. Избегайте тренировок одной и той же группы мышц каждый день и старайтесь тренироваться до 60 минут за раз. Чередуйте интенсивные и низкоинтенсивные упражнения, такие как кардио и силовые тренировки. Это поможет избежать снижения производительности, возможных травм и негативного влияния на настроение.
Оптимальное расписание для тренировок
Регулярные упражнения способствуют долговременному здоровью и включают силовые тренировки для укрепления костей и мышц, а также кардиотренировки для поддержания сердца. Полезные кардио упражнения - это ходьба, бег трусцой, плавание и езда на велосипеде, а для силовых тренировок эффективны приседания, выпады, отжимания, подтягивания и планки.
Расписание тренировок на 7 дней:
- Воскресенье: йога и прогулки.
- Понедельник: силовые тренировки для обработки квадрицепсов и икр (приседания и выпады).
- Вторник: силовые тренировки для плеч и бицепсов (жим плечами, боковые подъемы и сгибание на бицепс).
- Среда: кардио (бег, бег трусцой, плавание, езда на велосипеде).
- Четверг: силовые тренировки для обработки подколенных сухожилий, ягодиц и бедер (ягодичные мосты, становая тяга и отвод бедер).
- Пятница: силовая тренировка, чтобы сосредоточиться на спине, груди и трицепсе (использование гребного тренажера, отжимание, подтягивание, гребки в наклоне и опускание на трицепс).
- Суббота: кардио (HIIT – высокоинтенсивная интервальная тренировка).
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