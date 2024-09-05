5-минутная тренировка от тренера, сжигающая калории без оборудования. Видео
Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT) способна быстро сжигать калории и лишний жир, улучшая сердечно-сосудистую форму и снижая артериальное давление. Кроме того, она помогает снять стресс, стабилизировать уровень сахара в крови и укрепить организм.
Если вы искали программу тренировок, которая бы легко вписалась в ваш бурный и изменчивый график, рекомендуем ознакомиться с вариантом от тренера американской певицы Керри Андервуд. В Eat This, Not That отмечают, что такие HIIT-тренировки не требуют никакого дополнительного оборудования, кроме вашего тела и силы тяжести.
Трисетовая HIIT-тренировка эффективно поддерживает сердечно-сосудистую систему, благодаря сочетанию кардио, силовых и изометрических упражнений для ног, пресса и груди. Кроме того, это эффективный способ прокачать мышцы за короткое время.
Однако, для максимального эффекта следует выполнять программу в течение 30 минут по следующей схеме.
Первый подход:
- Выпады вперед с наклоном (правая нога вперед) – 20 секунд.
- Удерживайтесь в последнем выпаде на 20 секунд.
- Повторные колени (20 секунд).
- Приседания или прыжки в упоре лежа на 20 секунд.
- Удерживайтесь в упоре лежа на 10 секунд.
- Приседайте в течение 20 секунд.
- Перерыв на 10 секунд.
Второй подход:
- Выпады вперед с наклоном (левая нога вперед) – 20 секунд.
- Задержка в последнем выпаде на 20 секунд.
- Повторные колени (20 секунд).
- Перерыв на 10 секунд.
Третий подход:
- Отжимание в течение 20 секунд.
- Планка на десять секунд.
- Подтягивание в течение 20 секунд.
- Попеременные изгибы на 20 секунд.
- Удержание на низком уровне на 10 секунд.
- Маятниковые удары ногами в течение 20 секунд.
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