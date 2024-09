5-минутная тренировка от тренера, сжигающая калории без оборудования. Видео

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT) способна быстро сжигать калории и лишний жир, улучшая сердечно-сосудистую форму и снижая артериальное давление. Кроме того, она помогает снять стресс, стабилизировать уровень сахара в крови и укрепить организм.

Если вы искали программу тренировок, которая бы легко вписалась в ваш бурный и изменчивый график, рекомендуем ознакомиться с вариантом от тренера американской певицы Керри Андервуд. В Eat This, Not That отмечают, что такие HIIT-тренировки не требуют никакого дополнительного оборудования, кроме вашего тела и силы тяжести.

Трисетовая HIIT-тренировка эффективно поддерживает сердечно-сосудистую систему, благодаря сочетанию кардио, силовых и изометрических упражнений для ног, пресса и груди. Кроме того, это эффективный способ прокачать мышцы за короткое время.

Однако, для максимального эффекта следует выполнять программу в течение 30 минут по следующей схеме.

Первый подход:

Выпады вперед с наклоном (правая нога вперед) – 20 секунд.

Удерживайтесь в последнем выпаде на 20 секунд.

Повторные колени (20 секунд).

Приседания или прыжки в упоре лежа на 20 секунд.

Удерживайтесь в упоре лежа на 10 секунд.

Приседайте в течение 20 секунд.

Перерыв на 10 секунд.

Второй подход:

Выпады вперед с наклоном (левая нога вперед) – 20 секунд.

Задержка в последнем выпаде на 20 секунд.

Повторные колени (20 секунд).

Перерыв на 10 секунд.

Третий подход:

Отжимание в течение 20 секунд.

Планка на десять секунд.

Подтягивание в течение 20 секунд.

Попеременные изгибы на 20 секунд.

Удержание на низком уровне на 10 секунд.

Маятниковые удары ногами в течение 20 секунд.

