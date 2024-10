7 дней для потери жира: как снизить вес и объем на животе

Если вы хотите избавиться от лишнего веса, помните - быстрого пути не существует. Именно поэтому вам необходимо сосредоточиться на главных способах похудения, а именно придерживаться здоровой диеты, выполнять силовые и кардиотренировки, а также добавить упражнения с собственным весом, которые можно выполнять где угодно, по крайней мере 2-3 раза в неделю.

Какие упражнения помогут растопить лишний жир и ускорить похудение, рассказали в Eat This, Not That. Помните, что терпение и последовательность – ключ к успеху в потере жира.

Отжимания с поднятыми ногами

Начните отжимания с поднятыми ногами, поставив их на стабильную поверхность. Опустите грудь к земле, контролируя движение, а затем поднимитесь, нажимая на ладони, сводя трицепсы и грудь вверху. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений.

Болгарские сплит-приседания

Поставьте верхнюю часть стопы или подошву на скамью, сделав шаг на 60-90 см вперед. Опускайтесь вниз, держа колено согнутым, а затем вернитесь в исходное положение, активируя квадрицепсы и ягодицы. Выполните 3-4 подхода по 10-15 повторений на каждую ногу.

Прыжки и приседания

Чтобы выполнить упражнение, расставьте ноги на ширине бедер, напрягите корпус, откинув руки и бедра назад. Взмахните руками вперед и выполните высокий прыжок, мягко приземляясь в полуприсед. Сделайте 3-4 подхода по 8 повторений.

Ползущий медведь

Займите позицию, подняв колени от пола и выровняйте плечи с запястьями. Держите корпус напряженным, чередуя движения рук и противоположных колен вперед и назад. Сделайте 3-4 подхода по 10 повторений в оба направления.

Попеременные приседания

Лягте на землю и вытяните руки и ноги. Поднимите одну ногу, одновременно выводя противоположную руку, а затем вернитесь в исходную позицию. Сделайте 3-4 подхода по 10 повторений в каждую сторону.

