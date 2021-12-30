7 естественных способов снизить холестерин: врачи дали советы

Холестерин – жироподобное вещество, продуцируемое в печени человека. Также он может попадать в организм с едой животного происхождения. Это вещество поддерживает многие жизненные функции человека, однако высокие его показатели могут вызвать и серьезные проблемы со здоровьем.

Холестерин бывает "хороший" и "плохой". Для полноценного здоровья нужно соблюдать их баланс. Чем грозит высокий уровень холестерина и как можно снизить этот показатель, рассказало издание WebMD со ссылкой на доктора медицинских наук Мелинду Ратини.

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Без так называемого "хорошего" холестерина человек не мог бы существовать, ведь он помогает нам продуцировать новые здоровые клетки. Но часто его уровень недостаточен, тогда как "плохой" растет под влиянием некоторых факторов и вредит здоровью. Слишком высокий показатель, даже не вызывая симптомов, может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Врачи утверждают, что неправильный образ жизни и питания – основная причина дисбаланса холестерина в крови человека. Однако каждому по силам организовать свое время таким образом, чтобы снизить уровень вредного воздействия до минимума.

Выработайте у себя привычку читать этикетки на продуктах и выбирать их более тщательно. Трансжиры – первый источник вредного холестерина. Их часто используют производители продукции для лучшей ее транспортировки и хранения.

Содержатся они и в слишком жирной пище, выпечке, маргарине и т.д. Если вы видите маркировку типа "частично гидрогенизированное масло", избегайте такого продукта, ведь за этим названием скрывается ничто иное, как трансжиры.

Вам не нужно слишком худеть. Если у вас повышенный холестерин, попробуйте снизить вес на 5-10%, и его уровень улучшится. Если же вы страдаете ожирением, то вам нужно время для похудения. Обратитесь к врачу и разработайте полноценную диету, которая поможет снизить вес и уровень "плохого" холестерина.

Курение снижает уровень "хорошего" холестерина и повышает риск высокого артериального давления, сахарного диабета и ишемической болезни сердца. Отказ от курения – хороший помощник в сбалансировании уровня холестерина и защите артерий от губительного воздействия.

Активный образ жизни – залог здоровья и долголетия. Положительно влияет спорт и на уровень холестерина. Исследования доказали, что умеренная физическая нагрузка снижает артериальное давление, уровень глюкозы в крови, а также повышает уровень "хорошего" холестерина.

Если вы раньше не занимались спортом, начинайте медленно и выберите тот вид, который подходит и нравится именно вам. Пешая ходьба, плавание, езда на велосипеде, бег – виды спорта, которые под силу даже новичку.

Клетчатка не дает организму усваивать "плохой" холестерин, поэтому очень важно добавлять в свой рацион продукты, обогащенные ею. Овсянка, яблоки, чернослив, овощи и бобовые должны составлять большую часть вашего меню.

Ученые доказали преимущества диеты с высоким содержанием растворимой клетчатки по сравнению с обычным питанием. Приятным бонусом является то, что такие продукты надолго насыщают организм, что убережет вас от излишнего подъедания в промежутках между приемами пищи.

Полезные жиры необходимы организму для полноценной работы и выработки энергии. Умеренное употребление омега-3 и омега-6 помогают в снижении "вредного" холестерина, не влияя на уровень "полезного".

Периодически добавляйте в меню орехи, жирную рыбу (лосось, тунец, форель) и полезные масла (оливковое, кукурузное, соевое). Научный обзор подтверждает, что насыщенная полезными жирами диета способна снижать проявления аритмии и оказывать положительное влияние на работу сердца.

Умеренное использование специй полезно. Чеснок, корица, имбирь, куркума и кориандр не только добавят вкуса вашим блюдам, но и помогут в снижении вредных показателей.

Некоторые исследования утверждают, что употребление от половинки до одного зубчика чеснока ежедневно может снизить уровень холестерина на 9%.

Это, пожалуй, самый приятный совет, который дают врачи. Однако они утверждают, что смех подобен лекарству, ведь может повышать количество "хорошего" холестерина. Поэтому обязательно мыслите положительно и смейтесь, в прямом смысле, на здоровье.

Как видим, советы врачей совершенно не сложны. Немного изменив рацион, добавив физическую активность и полезные привычки к своей жизни, вы можете уже сегодня помочь сердцу и организму в целом работать слаженно и на пользу.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что зеленый чай помогает избавиться от сердечно-сосудистых заболеваний и повлиять на продолжительность жизни. Ученые утверждают, что он содержит соединения, ответственные за снижение холестерина.