7 фактов о потере веса: что вам следует знать о похудении

Похудение может казаться сложным этапом, из-за обилия информации, модных диет и разнообразных тренировок. Если вы нуждаетесь в потере веса, однако не знаете с чего начать, лучше обсудить свою стратегию с врачом и придерживаться проверенных наукой принципов.

Видео дня

Кроме того, если вам не хватает времени на ознакомление и изучение сложных научных исследований по этому вопросу, предлагаем ознакомиться с некоторыми важными выводами о похудении от Eat This, Not That. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам достичь целей и приблизить желаемые формы.

Фрукты и овощи способствуют похудению

Ешьте больше фруктов и овощей, поскольку это не только укрепляет здоровье, но и помогает худеть. Высокое содержание клетчатки и воды придает ощущение сытости, замедляет пищеварение и уменьшает калорийность рациона. Обратите внимание на чернику, яблоки, груши, брокколи, кабачки, а также цветную и брюссельскую капусту. Сделайте эти продукты основой своего рациона, чтобы лучше контролировать голод и ускорить потерю веса.

Терять вес легче в паре

Чтобы достичь успеха в похудении, попробуйте привлечь своего партнера к новому рациону и физической активности. Исследования показывают, что люди с поддержкой партнера чаще улучшают свои привычки, такие как физическая активность или питание. Чтобы достичь успеха и вместе двигаться к положительным изменениям, выберите то, что нравится обоим, обсудите ваши цели, избегая таких слов, как "диета" или "ограничения", которые могут вызвать сопротивление. Вместо этого подчеркивайте и ищите возможности, например, вместе готовить полезные блюда или гулять вечером. Это не только облегчит путь к изменениям, но и укрепит ваши отношения.

Кишечник влияет на похудение

Чтобы улучшить результаты похудения, позаботьтесь о здоровье кишечных бактерий, поскольку исследования подтверждают, что их состав может влиять на успех в снижении веса. В частности, бактерии, которые производят бутират, вторичные желчные кислоты и сукцинат, оказались ключевыми в процессе похудения. Разнообразие рациона путем включения в блюда 30 растительных продуктов, помогает развить разнообразный микробиом. Это могут быть овощи, фрукты, орехи, семена и цельное зерно.

Недостаток сна может увеличить ваш ИМТ

Исследования показывают, что качество и регулярность сна связаны с контролем веса. Люди с высоким индексом массы тела (более 30) спят меньше и имеют нестабильный режим сна, что может влиять на гормоны грелин и лептин, которые регулируют голод и сытость. Это может вызвать более сильное чувство голода, снижение сытости и тягу к высококалорийной пище. А потому, именно постоянный график сна поможет лучше контролировать вес и улучшить общее самочувствие.

Программы по похудению помогают терять вес

Если вам сложно придерживаться привычек для похудения, попробуйте онлайн-программу контроля веса. Исследование в JAMA Internal Medicine показало, что комбинирование онлайн-программы с персональной поддержкой дает лучшие результаты. Кроме того, чтобы увеличить шансы на успех, будьте ответственными, расскажите семье или друзьям о своих целях, найдите наставника или зарегистрируйтесь в программе, которая отслеживает ваш прогресс. Такая стратегия помогает поддерживать мотивацию и преодолевать трудности на пути к здоровому образу жизни.

Потеря лишнего веса может защитить от рака щитовидной железы.

Избыточный вес и ожирение повышают риск развития рака щитовидной железы, особенно у женщин. Однако потеря веса значительно уменьшает эту угрозу как для мужчин, так и для женщин. Помните, что контроль веса - это один из ключевых способов уменьшить риск и предотвратить развитие этого вида рака.

Физические упражнения важны, однако не гарантируют потерю веса

Физические упражнения важны для здоровья тела и ума, но не всегда способствуют значительной потере веса. Исследование 2020 года, которое было опубликовано в журнале Current Developments in Nutrition показало, что даже при различных уровнях активности основным фактором похудения остается снижение калорий. Тренировка необходима для укрепления мышц, здоровья сердца и улучшения настроения, а не только для результатов на весах. Кроме того, даже легкое движение или прогулка полезны для здоровья. Поэтому, главное оставаться активными и наслаждаться процессом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что может ускорить похудение и снять воспаление.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.