7 фактов о соли, которые вам действительно следует знать

Хотя соль способна усиливать вкус, а в контролируемых дозах даже иметь определенную пользу для здоровья, ее количество все же стоит ограничивать. Кроме того, стоит внимательно изучать состав продуктов, поскольку большинство из них содержат избыточное количество натрия.

Что именно стоит знать о соли, какие виды существуют и почему ее избыток вредит здоровью? Об этом рассказали в Eat This, Not That

Происхождение соли

Соль, которую мы используем, происходит из соляных шахт или испаряется из морской воды. Она, в основном, состоит из хлорида натрия, который встречается во многих продуктах.

Поваренная соль

Поваренная соль часто содержит добавки, предотвращающие слеживание, то есть, уплотнение или склеивание, благодаря чему она легко сыплется из шейкера. Организму нужно лишь около 500 мг такой соли в день, однако большинство людей потребляют более 4000 мг, а потому для здоровья важно контролировать потребление соли.

Морская соль

Если вы не можете выбрать что-то одно среди различных типов соли, учтите, что на самом деле разница между ними минимальна. Однако морская и розовая соль могут иметь более яркий вкус, а потому вам, возможно, придется использовать их в меньшем количестве. Кроме того, некоторые из них могут содержать больше минералов, но это не даст существенной пользы для здоровья.

Диетические источники соли

Многие продукты содержат больше натрия, чем мы ожидаем, в частности арахисовое масло, супы, мясные деликатесы и сыр. Просматривайте этикетки, чтобы избежать чрезмерного потребления соли. Кроме того, не забывайте об обработанных продуктах и десертах, где натрий также может быть скрытым.

Задержка воды и набор веса

Если вы чувствуете вздутие, обратите внимание на содержание соли в своем рационе. Избыток натрия заставляет организм удерживать воду, что может вызвать дискомфорт и отеки. Снизив потребление соли и выпивая больше воды, вы быстро почувствуете облегчение. Кроме того, соль сама по себе не добавляет калорий, но ее избыток усиливает желание есть вредную пищу и увеличивает аппетит. Это приводит к перееданию, особенно калорийных продуктов, что способствует набору веса.

Сбой в работе щитовидной железы

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, влияющие на обмен веществ, настроение и сексуальную функцию. Хотя для её здоровья важен йод, но не стоит беспокоиться о дефиците из-за сокращения соли, поскольку избыток йода тоже вреден. Поэтому, если у вас возникают сомнения относительно работы железы, обратитесь к врачу.

Электролитный дисбаланс

Потребление чрезмерной соли и недостаток калия могут вызвать дисбаланс электролитов. Сократите количество соли и добавьте в рацион больше продуктов с калием, таких как бананы, дыни или кокосовая вода. Если вы регулярно тренируетесь, это поможет избежать усталости и судорог.

Здоровое развитие мозга

Соль в умеренном количестве, особенно йодированная, важна для здоровья, поскольку обеспечивает организм йодом. Йод поддерживает выработку гормонов щитовидной железы, необходимых для развития мозга. Это особенно важно для беременных, что помогает обеспечить правильное развитие мозга ребенка.

Здоровое функционирование мышц

Соль важна для работы мышц, поскольку натрий поддерживает их сокращение. Хотя дефицит натрия редок, слишком низкое потребление соли может вызвать мышечные судороги. Это особенно касается спортсменов, которые много тренируются или занимаются в жару.

Повышенная способность бороться с инфекцией

Исследования показали, что соль может поддерживать иммунитет, помогая организму бороться с бактериями. В частности, мыши на диете с высоким содержанием натрия быстрее выздоравливали от инфекций. Это не повод увеличивать потребление соли, но небольшие ее количества важны для укрепления защитных сил организма. Поэтому, придерживайтесь баланса, чтобы поддерживать здоровье.

