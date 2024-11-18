7 популярных продуктов, которые содержат слишком много соли
Соль делает блюда выразительными, улучшая их вкусовые свойства, нейтрализуя горечь, а также приносит немалую пользу организму. В частности, соль поддерживает электролитный баланс, что регулирует артериальное давление, улучшает работу нервной системы, а также способствует нормальному сокращению мышц.
Однако современные продукты часто содержат слишком много натрия, что может быть вредным, особенно для людей с высоким давлением. В Eat This, Not That рассказали, от какой пищи, имеющей избыток соли следует отказаться или существенно сократить присутствие в рационе, чтобы улучшить работу сердца.
Хлеб и булочки
Ломтик белого хлеба содержит 147 мг натрия, а булочки, в частности французский багет, могут содержать до 400 мг на порцию. Это может значительно повысить суточное потребление натрия, даже если порция может выглядеть незначительной.
Снеки
Соль используют в закусках как консервант, чтобы продлить срок хранения продукта. Например, картофельные чипсы могут содержать до 490 мг натрия на порцию. Именно поэтому соленые закуски, могут увеличить потребление соли, из-за чего такую еду стоит заменить на более здоровую альтернативу.
Пицца
Два кусочка пиццы могут содержать около половины от рекомендуемой нормы натрия в день (624 мг на ломтик). Это обусловлено ингредиентами из которых готовят пиццу, такими как сыр, соус и тесто. Кроме того, добавление пепперони увеличивает количество натрия.
Бутерброды и сэндвичи
Мясные нарезки имеют высокое содержание натрия, а другие начинки и соусы, которые являются компонентами классических бутербродов, только увеличивают содержание натрия в перекусе. Превышение натрия в рационе может влиять на здоровье сердца, а потому будьте внимательны к выбору ингредиентов.
Супы
Консервированные и головные супы часто содержат слишком много натрия. Кроме того, такие продукты обычно не обеспечивают важными питательными веществами, такими как клетчатка, витамины или белок. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение домашним супам и самостоятельно контролировать содержание соли в блюде.
Консервированный тунец
Консервированный тунец является хорошим источником жирных кислот омега-3, полезных для сердца. Однако, этот продукт имеет достаточно высокое содержание натрия - от 200 до 300 мг на порцию. Людям с проблемами сердца или диабетом стоит осторожно относиться к его потреблению и помнить об умеренности в порциях.
Уличная еда (шаурма, буррито или тако)
Если у вас высокое давление, ограничивайте частоту посещения ресторанов и избегайте обработанных продуктов. Небольшие изменения могут существенно снизить давление, а включение продуктов с высоким содержанием калия, таких как рыба, авокадо, бананы и овощи, поможет уменьшить негативное влияние натрия.
Ранее OBOZ.UA рассказал, как приготовить полезный и здоровый суп.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.