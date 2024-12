7 ингредиентов, которые вам не стоит добавлять в запеканку

Запеканки - это простое, комфортное и вкусное блюдо, которое часто имеет высокую калорийность и низкое содержание клетчатки из-за жирного мяса, сыров и консервированных продуктов. Однако их можно сделать более здоровыми и полезными, добавив больше овощей и уменьшив количество вредных ингредиентов.

Попробуйте избегать жирных мясных продуктов, чрезмерного количества сыра и консервов с высоким содержанием натрия, используя нежирное мясо, свежие овощи и легкие сыры. Что входит в состав здоровой запеканки, что положить в блюдо и как приготовить вкусный ужин, рассказали в Eat This, Not That

Белый рис

Замените белый рис на коричневый или дикий рис, чтобы добавить больше клетчатки, которая важна для пищеварения и контроля холестерина. Эти виды риса готовятся дольше, но придают блюдам больше питательных веществ. Если вы не уверены относительно текстуры, используйте пропаренный рис или добавьте уже сваренный.

Картофель

Вместо жареного картофеля в запеканке попробуйте использовать измельченный картофель или батат. Это уменьшит количество жира и увеличит содержание клетчатки, витаминов и минералов в блюде. Вы можете измельчить картофель дома или купить замороженный. Такой заменитель сделает блюдо более полезным и вкусным.

Плавленый сыр

Плавленый сыр может содержать полезные ингредиенты, как белок и кальций, но часто имеет высокое содержание насыщенных жиров, натрия, консервантов и искусственных красителей. Вместо него используйте менее обработанный тертый сыр или рикотту, которые также являются хорошими вариантами.

Сахар

Будьте осторожны с соусами для запеканок, ведь даже такие варианты, как соус Маринара или соус для барбекю, могут содержать много сахара. Выбирайте соусы без добавления сахара или с минимальным количеством, или попробуйте приготовить их самостоятельно. Если в рецепте есть сахар, уменьшите его количество на половину или вообще пропустите.

Свиная колбаса

Если вы хотите снизить содержание жира, замените жирные колбасы на альтернативы или приготовьте собственную колбасу из нежирного фарша. Кроме того, для запеканок лучше выбирать постное мясо, как курица или индейка, а также можно использовать нежирную свиную колбасу. Такие варианты позволяют сохранить вкус блюда, уменьшая количество насыщенных жиров.

Паста из белых сортов муки

Цельнозерновая паста или варианты из коричневого риса, киноа, фасоли или чечевицы лучше белой пасты. Они сохраняют больше клетчатки и содержат важные питательные вещества, такие как железо. Кроме того, в некоторых вариантах есть достаточно белка, чтобы сделать блюдо сбалансированным.

Полностью натриевые консервы

Консервированные ингредиенты, такие как супы, фасоль и помидоры, часто используются в запеканках для скорости, но они могут содержать много натрия, что влияет на артериальное давление. Ищите варианты с низким содержанием или без натрия, чтобы уменьшить количество соли в блюде. Выбор таких продуктов - простой шаг к более здоровому рациону.

