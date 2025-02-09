7 лучших напитков для уменьшения влечения к сахару

Влечение к сахару – это знакомое чувство для многих, и зачастую именно оно становится причиной наших вкусных, но не всегда полезных выборов. В то же время, есть естественные способы уменьшить это желание без вреда для здоровья, выбирая правильные напитки.

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Некоторые из них могут не только удовлетворить вашу потребность в сладком, но и поддержать организм в целом. Издание eatthis.com поделилось лучшими вариантами напитков, которые помогут обуздать тягу к сахару и улучшить ваше самочувствие.

Газированные напитки с низким содержанием сахара

Газированная вода с минимальным содержанием сахара – это хорошее решение для тех, кто хочет снизить свое потребление сахара. Такие напитки обычно содержат меньше сахара по сравнению с традиционными вариантами и могут быть полезны тем, кто хочет постепенно снизить его уровень в рационе. Употребление газированных напитков с умеренным количеством сахара позволяет насладиться сладким вкусом без чрезмерной нагрузки на организм.

Сок из арбуза

Арбузный сок – отличный выбор, если вы хотите пить вкусный фруктовый напиток, но не отдавать предпочтение сахару. Один стакан этого сока содержит всего около 70 калорий и практически не содержит добавленного сахара, хотя в нем есть природные сахара. Арбуз также является отличным источником магния, важного минерала, помогающего регулировать уровень глюкозы в крови.

Вода

Вода – простой и естественный способ удовлетворить потребность в жидкости. Если вы пьете воду, когда испытываете тягу к сладкому, это может уменьшить желание к сахару, поскольку ваше тело, возможно, на самом деле нуждалось в увлажнении.

Матча

Матча, порошок, изготовленный из зеленого чая, помогает не только наслаждаться уникальным вкусом, но и контролировать тягу к сладостям благодаря высокому содержанию L-теанина. Эта аминокислота способствует расслаблению, улучшению настроения и уменьшению стресса, что часто является причиной желания есть сладкое. Если вы не любите матч, обычный зеленый чай может быть хорошей альтернативой.

Комбуча

Комбуча – это ферментированный чай, известный своим приятно кисловатым вкусом и многочисленными полезными свойствами для здоровья. Он помогает контролировать уровень сахара в крови благодаря уксусной кислоте, которая образуется во время брожения. Уксусная кислота улучшает чувствительность к инсулину, что позволяет организму более эффективно использовать глюкозу. Кроме того, комбуча содержит полезные пробиотики, поддерживающие здоровье кишечника, что может оказать положительное влияние на обмен веществ.

Шоты с яблочным уксусом

Шоты с яблочным уксусом (ACV) – это концентрированные дозы яблочного уксуса, обычно смешанного с водой и приправленного для вкуса. Эти шоты могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови благодаря уксусной кислоте, которая замедляет переваривание углеводов и позволяет глюкозе постепенно попадать в кровь. Это снижает резкие колебания уровня сахара, что способствует уменьшению тяги к сладкому.

Настойчивая вода

Настойчивая вода – это прекрасный способ сделать питье воды еще более приятным. Имея в себе фрукты, овощи или травы, такая вода получает дополнительный вкус и полезные вещества, помогающие справиться с тягой к сахару. Природные сладости фруктов, таких как ягоды или цитрусовые могут заменить добавление сахара, что делает эту воду полезной и освежающей альтернативой.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что полезно пить, кроме воды.

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