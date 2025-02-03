Гидратация без однообразия: что пить, кроме воды

Вода – основа жизни, но не всем нравится пить ее в большом количестве. Обезвоживание может отрицательно влиять на самочувствие, поэтому важно находить вкусные и полезные способы поддерживать водный баланс.

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К счастью, существует множество альтернатив обычной воде, которые не только утоляют жажду, но и приносят дополнительную пользу организму. Издание eatthis.com опубликовало шесть лучших вариантов, которые помогут вам оставаться увлажненными без скучного питья простой воды.

1. Ароматизированные газированные напитки

Вода с пузырьками всегда воспринимается интереснее обычной, особенно если она имеет вкус. Выбирайте варианты без добавленного сахара, такие как Rishi Sparking Botanicals или Poland Spring, и следите за содержанием натрия. Если готовые варианты вам не подходят, попробуйте добавить в обычную газировку несколько капель цитрусового сока или даже немного ванильного экстракта. Но помните: алкогольные напитки не способствуют увлажнению.

2. Холодные чаи

Чай, как травяной, так и черный или зеленый, прекрасно увлажняет и содержит антиоксиданты. Холодные чаи пить легче в большом количестве, чем горячие. Если это возможно, ограничьте употребление подсластителей и избегайте готовых холодных чаев, содержащих лишний сахар и вредные ингредиенты.

3. Напитки для спортсменов

Напитки, разработанные для активных людей, могут быть полезны, но многие содержат чрезмерное количество сахара. Обратите внимание на то, что помогают восстанавливать электролиты без ущерба для здоровья, например Halo Sport или LMNT, которые предлагают концентрированные электролитные смеси.

4. Кофе

Хотя кофе часто обвиняют в обезвоживании, исследования показывают, что значительный мочегонный эффект возникает только при потреблении около 5 чашек заварного кофе в день. Диетолог Кэри Глассман отмечает, что для мужчин рекомендовано около 3,7 литра жидкости в день, а для женщин – 2,7 литра, включая чай, супы, соки, смузи и даже кофе.

5. Овощные соки

Овощные соки без сахара – отличный вариант для увлажнения. Они даже полезнее фруктовых соков, поскольку последние содержат быстро усваивающиеся природные сахара. Если соки не для вас, выбирайте овощи с высоким содержанием воды, такие как огурцы, болгарский перец, листья салата или сельдерей.

6. Водные концентраты

Добавьте несколько капель концентратов для воды, таких как детокс добавки от Sakara или капли с кокосовым вкусом от Pure Inventions. Эти продукты не только обогащают вкус воды, но и компактны, что делает их удобными для использования на ходу.

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