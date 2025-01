Кофе, который эффективен для похудения: факты и особенности напитка

А знали ли вы, что, кроме бодрости, кофе может помочь ускорить метаболизм благодаря кофеину, который активизирует организм и способствует сжиганию калорий? Однако такой эффект уменьшается, если добавлять в напиток много сахара или сливок.

Поэтому для похудения лучше всего пить кофе без лишних добавок, выбирая простые варианты, например черный кофе без сахара. Какие его преимущества и почему он полезен для потери жира, рассказали в Eat This, Not That.

Свойства кофе и не самые лучшие комбинации

Кофе не только повышает энергию для тренировок, но и стимулирует термогенез, что способствует сжиганию жира. Это улучшает общую физическую активность и поддерживает процессы похудения. Тем ни менее далеко не все кофейные напитки одинаковы.

В частности, Coca-Cola с кофе — это пример того, как добавление сахара меняет кофе, делая напиток больше сладким, чем кофейным. Этот вариант опасен как для фигуры, так и для общего здоровья, а потому лучше выбирать варианты без подслащивания.

Как выглядит идеальный кофе?

Черный кофе — это полезный напиток, который способствует эффективной потере лишнего веса, ведь он содержит всего 2 калории на порцию. Он также содержит витамин В12 и магний, которые могут помочь организму перерабатывать пищу. Однако добавление сахара или сливок увеличивает калорийность кофе, а потому лучше отдавать предпочтение оригинальному вкусу.

Какие преимущества черного кофе?

При периодическом голодании кроме воды между приемами пищи можно пить только черный кофе или зеленый чай. Кофе помогает снизить аппетит и поддерживает энергию, когда организму не хватает еды. Это также имеет дополнительные полезные эффекты для здоровья.

