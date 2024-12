Как кофе помогает сжигать жир: преимущества и свойства напитка

Кофе является самым популярным напитком, который помогает начать день и настроить его на продуктивность. Хотя кофе помогает снизить аппетит, однако не стоит обходиться только им, избегая основных приемов пищи, поскольку это может привести к дефициту калорий.

Вместе с тем, добавляя кофе к здоровому рациону, можно поддержать процесс похудения и получить многочисленные преимущества этого бодрящего напитка. Что стоит знать о кофе и как он помогает бороться с лишним весом, рассказали в Eat This, Not That.

Кофе придает ощущение сытости

Ежедневное потребление кофе может помочь контролировать аппетит и избегать переедания. Кофе, как и вода, заполняет желудок, что помогает чувствовать сытость. А потому это может помочь вам съесть меньше и контролировать калории, если вы стремитесь к похудению.

Придает энергию и запускает метаболизм

Кофе содержит кофеин, который помогает повысить энергию и метаболизм. Таким образом, всего одна чашка кофе утром может стать мотивирующим фактором для тренировки или продуктивного дня. Однако важно не злоупотреблять кофе, чтобы не заменять его на качественный сон. Поэтому лучше использовать кофе как часть утреннего ритуала, а не как основной источник энергии.

Черный кофе является низкокалорийным напитком

Черный кофе не влияет на вес, почти не имеет калорий и содержит лишь до 5 ккалорий на чашку. Такой напиток без сахара и добавок является отличным вариантом для тех, кто стремится похудеть.

Чего не стоит добавлять в кофе

Сезонные латте и ароматизированный кофе могут серьезно повлиять на ваши цели по похудению, поскольку добавляют много сахара и калорий. Даже альтернативы молока, как ореховое или овсяное, часто содержат дополнительный сахар. Поэтому лучше ограничьте количество кофе до 1-2 чашек в день, чтобы избежать нервозности и проблем со сном. Кроме того, не забывайте пить достаточно воды для поддержания гидратации.

