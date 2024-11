Как кофе влияет на метаболизм: о чем говорит наука

Не знаете, как именно начать свое утро правильно? Заварите чашку кофе, поскольку именно этот напиток может ускорить метаболизм и помочь сжигать больше калорий.

Видео дня

Кофеин настраивает организм, добавляя ему энергии, что поддерживает похудение даже в состоянии покоя. О каких преимуществах кофе могли не знать и почему вам следует начать ценить этот напиток, рассказали в Eat This, Not That.

Стимулирующий эффект

Кофеин повышает расход энергии, тем самым помогая сжигать калории. Исследования подтверждают этот эффект, показывая, что кофе может быть полезным для метаболизма.

Польза кофе перед тренировкой

Кофе стимулирует метаболизм благодаря кофеину, который заряжает тело энергией. Во время тренировок кофеин помогает уменьшить усталость, что добавляет дополнительную выносливость. Это повышает производительность и дает возможность достичь лучших результатов.

Сжигание жира в состоянии покоя

Кофе может поддерживать ваш метаболизм активным благодаря термогенезу - процессу, вырабатывающему тепло в организме. Кроме того, кофеин увеличивает расход энергии даже в состоянии покоя, что помогает сжигать больше калорий. Это может быть особенно полезно для поддержания веса или для тех, кто хочет слегка ускорить обмен веществ.

Повышение уровня эндорфинов

После перерыва в тренировках первое занятие может дать отличный заряд энергии, в значительной степени из-за выброса эндорфинов, которые поднимают настроение. Кофе также способствует выработке этих химических веществ, улучшая концентрацию, уровень энергии и настроение. Сочетание тренировок с чашкой кофе может усилить ощущение бодрости и положительно повлиять на здоровье.

Эффективная комбинация

Попробуйте добавить протеиновый коктейль к своему кофе для усиления его пользы. Это простой способ обогатить свое утро белком, который поддерживает энергию и придает сытость. Такая комбинация поможет достичь ваших целей в питании и способствовать хорошему самочувствию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, когда следует ограничить употребление кофе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.