Когда не стоит пить кофе: как употреблять напиток безопасно для здоровья

Кофе - это очень полезный напиток, который не только улучшает внимание и мышление, а также действует как противовоспалительное средство. Однако, чрезмерное употребление кофе или распитие напитка в неподходящее время может привести к проблемам со сном и нервозности.

Видео дня

Когда именно стоит остановиться и избежать употребления кофеина, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этой информацией и слушайте свое тело, чтобы получить максимальную пользу и избежать возможных негативных эффектов от любимого напитка.

После полудня

После 12:00 лучше избегать кофе, поскольку это может повлиять на ваш сон. Попробуйте заменить горячий утренний кофе на холодный, поскольку он обычно содержит больше кофеина. Выпейте его до 11:30, чтобы избежать желания выпить еще одну чашку. Таким образом вам хватит энергии на дольше и вы сможете обойтись без кофе после обеда.

После 2 выпитых чашек

Оптимально ограничить потребление кофе до 2-3 чашек в день и пить напиток медленно. Более 3-4 чашек может привести к обезвоживанию, а употребление более 4 чашек ежедневно может негативно повлиять на ваше здоровье. Придерживаясь этого предела, вы избежите возможных рисков.

На пустой желудок

Чтобы избежать дискомфорта от утреннего кофе, выбирайте органические зерна с низким уровнем токсинов и высоким содержанием антиоксидантов. Кроме того, добавляйте молоко, чтобы уменьшить кислотность напитка. Если у вас есть проблемы с изжогой или пищеварением, попробуйте холодный кофе, поскольку он менее кислый. Заварите его на ночь для получения лучшего вкуса.

При высоком холестерине

Если у вас высокий уровень холестерина, не обязательно полностью отказываться от кофе. Важно обратить внимание на способ его приготовления. В частности, нефильтрованный кофе из французского пресса может повысить уровень "плохого" холестерина ЛПНП, а потому, чтобы избежать этого, лучше выбирайте кофе, отфильтрованный бумажным фильтром.

Ежедневно

Кофе может вызвать зависимость из-за его влияния на уровень энергии. А чтобы избежать усталости, важно не злоупотреблять стимуляторами. Попробуйте пить кофе 4-5 дней в неделю, а в остальные дни заменяйте его матчей или зеленым чаем. Это поможет поддержать энергию без привыкания.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как кофе может влиять на организм.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.