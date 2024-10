Побочный эффект употребления эспрессо: как кофе влияет на организм

Эспрессо - это бодрящий напиток, который быстро придает заряд энергии, ведь всего в 2 порциях содержится больше кофеина, чем в обычной чашке кофе. Этот напиток быстрее усваивается организмом, а его регулярное употребление даже может оказать положительное влияние на ваше тело.

В Eat This, Not That рассказали о скрытых свойствах эспрессо, о которых следует знать, чтобы получить больше пользы от напитка. Исследуйте новые полезные советы по кофе для улучшения вашего дня.

Помогает бороться с усталостью, однако провоцирует чувство тревожности

Кофеин блокирует аденозин, вещество, находящееся в мозге, из-за чего вызывает усталость и высвобождает адреналин, который повышает энергию. Вместе с тем, чрезмерное потребление эспрессо может вызвать тревогу и нервозность. Чтобы избежать этого вы должны потреблять не более 400 мг кофеина в день, что равно примерно трем порциям эспрессо.

Риск поглощения меньшего количества питательных веществ

Кофеин может препятствовать усвоению некоторых витаминов и минералов, в частности железа, витаминов группы В и кальция. Если вы регулярно потребляете эспрессо, обратите внимание на свое питание. Добавьте цельные продукты, чтобы обеспечить достаточное поступление этих питательных веществ, что позволит поддерживать баланс в вашем рационе.

Колебания уровня гормонов

Ограничьте потребление кофеина, поскольку это может влиять на гормоны, в частности повышать уровень адреналина, что вызывает состояние "борьбы или бегства". Для женщин это может также изменять уровень эстрогена, что в долгосрочной перспективе может быть опасным и связанным с риском развития рака молочной железы и яичников, а также эндометриозом.

Улучшает результаты в спортзале

Эспрессо - это концентрированный способ потребления кофеина. Сочетание кофеина с физическими упражнениями может повысить энергию, сосредоточенность и даже силу. Однако, важно тренироваться правильно и заботиться о своем теле.

Обезвоживание

Помните, что чрезмерное потребление кофеина, в частности эспрессо, может привести к обезвоживанию. Кофеин может увеличить потери жидкости в теле, а потому важно регулярно употреблять воду, предотвращая обезвоживание. Для этого, пейте одну чашку воды на каждую чашку кофе или другого кофеинового напитка.

