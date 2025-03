7 лучших продуктов, которые рекомендуют есть для похудения

Если в последнее время вы злоупотребляли вкусностями и чувствуете последствия чрезмерного угощения, не стоит паниковать — правильное питание поможет вернуться в форму. Однако учтите, что резкое сокращение калорий или отказ от целых групп продуктов может только навредить вашему организму.

Видео дня

Вместо этого стоит добавить в рацион 7 полезных продуктов, которые будут способствовать похудению и помогут избавиться от жира на животе. Что это за продукты и какие полезные свойства можно получить употребляя их регулярно, рассказали в Eat This, Not That.

Лосось

Лосось — это отличный источник белка и лейцина, которые способствуют наращиванию мышц и ускоряют метаболизм. Это также один из лучших источников витамина D, который поддерживает уровень энергии и помогает оставаться активным. Чтобы получать максимум пользы, в день следует употреблять около 85 граммов лосося, который можно добавить в салаты, сэндвичи или в виде стейков.

Греческий йогурт

Греческий йогурт содержит вдвое больше белка, чем обычный, что делает его сытным и полезным продуктом для контроля веса. Благодаря пробиотикам он поддерживает здоровую микрофлору кишечника, что способствует более легкому похудению. Выбирайте йогурт без сахара и с живыми культурами, а для разнообразия добавляйте его в смузи, соусы или закуски.

Миндаль

Если на перекус употреблять орехи, такие как миндаль, это может помочь контролировать вес и поддерживать чувство сытости. Сырой, не измельченный миндаль — это лучший выбор, поскольку измельчение освобождает больше калорий. Кроме того, организм не усваивает весь жир из миндаля, а потому он содержит меньше калорий, чем кажется.

Цельное зерно

Не стоит резко ограничивать углеводы в рационе. Лучше замените рафинированные продукты на цельнозерновые, поскольку они помогают контролировать аппетит и способствуют сжиганию жира. Чтобы получить достаточный заряд энергии и избавиться от лишнего веса, попробуйте включить в рацион овсянку, киноа, цельнозерновой хлеб или даже попкорн без масла.

Малина

Малина — это мощный источник клетчатки, которая способствует похудению и уменьшению жира на животе. Она также содержит эллаговую кислоту, которая помогает снизить уровень холестерина, и поддерживает здоровье сердца. Кроме того, благодаря высокому содержанию воды малина помогает выводить лишнюю жидкость, накопленную из-за соленой пищи.

Спаржа

Спаржа помогает избавиться от вздутия благодаря естественному диуретику аспарагину, который выводит лишнюю жидкость. Она также содержит инулин — полезный углевод, который поддерживает здоровую микрофлору кишечника и снижает аппетит. Чтобы получить максимум пользы, готовьте спаржу на пару или гриле, а также добавляйте её в салаты, омлеты или крем-супы.

Бананы

Вместо быстрых углеводов, способствующих накоплению жира, лучше добавить бананы в рацион. Бананы содержат устойчивый крахмал, который не повышает уровень сахара в крови и прекрасно способствует сытости. Это помогает контролировать аппетит и поддерживать сжигание жира.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие консервированные продукты эффективно способствуют похудению.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.