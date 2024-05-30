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Семь лучших тренировочных платьев: идеальный наряд для спортзала

Елена Кравченко
Новости медицины
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Семь лучших тренировочных платьев: идеальный наряд для спортзала

Занятия спортом требуют тянущегося многофункционального платья для тренировок, впитывает пот и имеет дополнительные элементы, такие как встроенные карманы и бюстгальтеры. К счастью, вы можете носить их на любое событие. Чем бы вы ни занимались утром: бегали, играли в теннис или даже собирались на обеденный бранч, по словам Eatthis, для всех этих занятий найдется идеальный спортивный наряд.

Платье для тренировок от Outdoor Voices

Семь лучших тренировочных платьев: идеальный наряд для спортзала

Любимое платье для тренировок от Outdoor Voices имеет дышащий стиль и предлагает комфорт и практичность. Вы можете найти ее в тринадцати разных цветах и размерах от XXS до XXXL. Она имеет регулируемые ремни, а шорты застегиваются на пуговицы с карманами, что гарантирует поддержку и удобство этого элемента одежды.

Женское тренировочное платье Willit

Семь лучших тренировочных платьев: идеальный наряд для спортзала

Это экономичное платье для тренировок поставляется со съемными шортами, что делает его уникальным среди других. Платье имеет встроенный карман для основных вещей, а также бюстгальтер с индивидуальными покрытиями, который можно снять.

Женское тренировочное платье Nike Bliss Luxe

Семь лучших тренировочных платьев: идеальный наряд для спортзала

Тренировочное платье от Nike свободного кроя, в которой есть вкладыш-боди со встроенным спортивным бюстгальтером для желаемой поддержки и покрытия, о котором мечтает любительница фитнеса. Она изготовлена из отводящих влаго материалов, произведенных из переработанных источников, поэтому не только полезна для вашего тела, но и экологически чиста.

Женское спортивное платье с коротким рукавом ASICS

Семь лучших тренировочных платьев: идеальный наряд для спортзала

Это спортивное платье для тренировок от Asics поможет вам выделиться как на корте, так и за его пределами и имеет встроенный бюстгальтер с полочками для поддержки груди. Изготовленная с использованием отводящего влагу полиэстера и спандекса, эта теннисная экипировка обеспечивает максимальный комфорт. Вы можете добавить их в любимые компрессионные байкерские шорты.

Мини-платье Old Navy без рукавов PowerSoft Performance Racer-Back

Семь лучших тренировочных платьев: идеальный наряд для спортзала

Независимо от вашего роста, Old Navy предлагает регулируемое платье А-силуэта. Бретели на спине можно отрегулировать, чтобы подогнать под себя, а встроенный бюстгальтер обеспечивает большую поддержку благодаря мягким съемным чашечкам. Однако к платью не добавляются интегрированные шорты, поэтому оно подходит для игры в гольф, прогулок или просто повседневной носки в жаркую погоду.

Платье Lululemon Court Crush

Семь лучших тренировочных платьев: идеальный наряд для спортзала

Если вы не прочь потратить целое состояние, платье Lululemon Court Crush Dress станет замечательной покупкой для вас. Она была разработана для тенниса, но может подойти и для других видов деятельности, например, благодаря легкой поддержке, обеспечиваемой встроенными бюстгальтерами, 10-сантиметровым коротким карманом, а также расклешенной средней части.

Женское платье для гольфа-тенниса BALEAF

Семь лучших тренировочных платьев: идеальный наряд для спортзала

Обратите внимание на эту изысканную находку из Амазонки. Эта одежда, изготовленная из материала UPF 50, гарантирует вам сочетание моды и пользы. Платье имеет съемные шорты в байкерском стиле длиной 10 см с множеством карманов, а также достаточно места для хранения необходимых вещей на поле для гольфа или вне его.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская