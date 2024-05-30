Семь лучших тренировочных платьев: идеальный наряд для спортзала

Занятия спортом требуют тянущегося многофункционального платья для тренировок, впитывает пот и имеет дополнительные элементы, такие как встроенные карманы и бюстгальтеры. К счастью, вы можете носить их на любое событие. Чем бы вы ни занимались утром: бегали, играли в теннис или даже собирались на обеденный бранч, по словам Eatthis, для всех этих занятий найдется идеальный спортивный наряд.

Платье для тренировок от Outdoor Voices

Любимое платье для тренировок от Outdoor Voices имеет дышащий стиль и предлагает комфорт и практичность. Вы можете найти ее в тринадцати разных цветах и размерах от XXS до XXXL. Она имеет регулируемые ремни, а шорты застегиваются на пуговицы с карманами, что гарантирует поддержку и удобство этого элемента одежды.

Женское тренировочное платье Willit

Это экономичное платье для тренировок поставляется со съемными шортами, что делает его уникальным среди других. Платье имеет встроенный карман для основных вещей, а также бюстгальтер с индивидуальными покрытиями, который можно снять.

Женское тренировочное платье Nike Bliss Luxe

Тренировочное платье от Nike свободного кроя, в которой есть вкладыш-боди со встроенным спортивным бюстгальтером для желаемой поддержки и покрытия, о котором мечтает любительница фитнеса. Она изготовлена из отводящих влаго материалов, произведенных из переработанных источников, поэтому не только полезна для вашего тела, но и экологически чиста.

Женское спортивное платье с коротким рукавом ASICS

Это спортивное платье для тренировок от Asics поможет вам выделиться как на корте, так и за его пределами и имеет встроенный бюстгальтер с полочками для поддержки груди. Изготовленная с использованием отводящего влагу полиэстера и спандекса, эта теннисная экипировка обеспечивает максимальный комфорт. Вы можете добавить их в любимые компрессионные байкерские шорты.

Мини-платье Old Navy без рукавов PowerSoft Performance Racer-Back

Независимо от вашего роста, Old Navy предлагает регулируемое платье А-силуэта. Бретели на спине можно отрегулировать, чтобы подогнать под себя, а встроенный бюстгальтер обеспечивает большую поддержку благодаря мягким съемным чашечкам. Однако к платью не добавляются интегрированные шорты, поэтому оно подходит для игры в гольф, прогулок или просто повседневной носки в жаркую погоду.

Платье Lululemon Court Crush

Если вы не прочь потратить целое состояние, платье Lululemon Court Crush Dress станет замечательной покупкой для вас. Она была разработана для тенниса, но может подойти и для других видов деятельности, например, благодаря легкой поддержке, обеспечиваемой встроенными бюстгальтерами, 10-сантиметровым коротким карманом, а также расклешенной средней части.

Женское платье для гольфа-тенниса BALEAF

Обратите внимание на эту изысканную находку из Амазонки. Эта одежда, изготовленная из материала UPF 50, гарантирует вам сочетание моды и пользы. Платье имеет съемные шорты в байкерском стиле длиной 10 см с множеством карманов, а также достаточно места для хранения необходимых вещей на поле для гольфа или вне его.

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