Ходьба для похудения: правда ли можно сбросить вес с помощью прогулок

Внедрение регулярной прогулки в ежедневное расписание кажется заманчивой идеей для многих из нас. Прогулки дарят возможность ощутить приятные моменты, наслаждение природой и физической активностью.

Однако, кроме эстетического удовольствия, они также могут играть ключевую роль в процессе похудения. Издание Eat This Not That рассматривает ежедневные прогулки как метод понижения воды и объясняет ключевые моменты.

Почему ходьба помогает снизить вес

Регулярная прогулка может стать важным компонентом вашей стратегии по похудению и поддержанию общего здоровья, считает доктор Эми Ли, руководитель отдела питания Nucific. Прежде всего, она способствует физическому здоровью, помогая снизить калории, а также снижая уровень стресса и улучшая настроение благодаря выделению эндорфинов - гормонов "хорошего самочувствия". Берите с собой друзей на прогулку – это не только дополнительный стимул для тренировки, но возможность пообщаться и отдохнуть от повседневных дел. Ходьба также может помочь сохранить вес, особенно если вы делаете около 10000 шагов в день. Для измерения своих достижений можно использовать шагомер или просто подсчитывать количество шагов во время своих ежедневных дел и движений.

Как правильно ходить

Хотя цель в 10 000 шагов хорошо подходит для поддержания здоровья и веса, если вы намерены похудеть, исследования показывают, что вам может понадобиться не менее 15 000 шагов в день. Кроме того, для активного похудения можно включить более интенсивные упражнения, активизирующие мышцы и способствующие потере веса. Также можно испытать некоторые трюки, чтобы сделать вашу обычную ходьбу более эффективной как физическое упражнение.

Как ходить, чтобы снизить вес

1. Поставьте перед собой вызов, попробуйте пройти за обычную дистанцию 10 000 шагов за более короткое время, по сравнению с обычным временем, которое вы тратите на это. Это поможет увеличить вашу скорость и повысить интенсивность вашей ходьбы.

2. Сделайте свои движения более энергичными, привлекая к работе руки, бедра и ягодичные мышцы. Это будет способствовать активизации дополнительных мышечных групп, что усиливает эффективность вашей тренировки.

3. Если вы обычно ходите в одном направлении, попробуйте маршрут с холмами или наклонами, что повысит нагрузку на сердце и улучшит вашу кардиоваскулярную систему.

4. Рассмотрите возможность использования отягощений на запястьях или лодыжках, начиная с легких весов и постепенно увеличивая их. Это поможет укрепить мышцы и повысить эффективность тренировки.

5. Если у вас больше времени, старайтесь преодолеть большее расстояние. Постепенно увеличивайте свои цели и расстояния, что поможет вам увеличить количество шагов и улучшить результаты вашей ходьбы.

Другая польза от постоянной ходьбы

Регулярная ходьба не только помогает сохранить здоровый вес, но и может быть эффективна в предотвращении или борьбе с различными заболеваниями, включая болезни сердца, высокое кровяное давление и диабет 2 типа. Кроме того, по словам специалистов, ходьба способствует укреплению костей и мышц, что имеет большое значение для сохранения мобильности с возрастом. Доктор Ли, подчеркивает, что это упражнение, которое она рекомендует пожилым людям и тем, кто имеет различные физические ограничения.

Ранее OBOZ.UA рассказал, можно ли похудеть с помощью фруктов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.