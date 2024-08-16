7 мелких привычек, которые существенно улучшат ваше здоровье

Вести здоровый образ жизни легче, чем вы думаете. Вы можете внедрить несколько привычек, которые не касаются ни диет, ни спорта, но окажут положительное влияние на ваше самочувствие.

Эти привычки просты, доступны и способны мгновенно улучшить ваше здоровье. Попробуйте их, и ваш организм будет вам благодарен, отмечает eatthis.com.

Чаще улыбайтесь

Ученые утверждают, что более улыбающиеся люди живут дольше, реже болеют и лучше переживают жизненные трудности. Важно не игнорировать реальность, а находить повод для радости. Выбирайте деятельность, которая доставляет вам удовольствие, проводите время с людьми, которые делают вас счастливее, и ищите позитив даже в мелочах. Улыбка изменяет ваше отношение к жизни.

Будьте благодарны

Согласно исследованиям, практика благодарности оказывает мощное положительное влияние на физическое и психическое состояние. Заведите привычку вести дневник благодарности: каждый вечер записывайте несколько вещей, за которые вы благодарны, и почему. Кроме того, не забывайте благодарить людей, которые сыграли важную роль в вашей жизни – им это будет приятно, а вам – полезно.

Практикуйте осознанность

Стресс чрезвычайно вреден для общего состояния здоровья. Уделите несколько минут ежедневно для медитации, прогулки или просто уединения с собственными мыслями. Внимательность помогает снизить напряжение и восстановить энергию.

Проводите время с хорошими людьми

Исследование, продолжавшееся почти 80 лет в Гарварде, показало, что важнейшим фактором для счастья и здоровья являются ваши отношения. Важно не количество друзей, а их качество. Налаживайте отношения с поддерживающими вас и помогающими вам быть лучшей версией себя.

Получайте естественный солнечный свет

Хотя все мы знаем об опасности чрезмерного действия солнца, умеренные дозы света полезны. Всего несколько минут в день под солнечными лучами может обеспечить вам витамин D, необходимый для здоровых костей, хорошего сна и гормонального баланса. Главное – используйте солнцезащитный крем.

Минимизируйте время с гаджетами

Среднестатистический американец проводит более пяти часов в день по своему смартфону. Но, согласно исследованиям, длительное время перед экраном может вызвать стресс, тревогу, депрессию и проблемы со сном. Научитесь жить вне экрана: наслаждайтесь реальными моментами, будьте с близкими, а не с телефоном в руках.

Научитесь правильно дышать

Ежедневно мы производим около 22 000 вдохов. Однако многие люди дышат неправильно, что приводит к напряжению мышц и поверхностному дыханию. Правильное дыхание через нос, использование диафрагмы и грудной клетки поможет снять стресс, повысить энергию и улучшить общее самочувствие.

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