7 ошибок во время тренировок, о которых вы могли не знать: чего не следует делать после 40 лет

Упражнения с собственным весом необходимы для сильного и здорового тела, особенно после 40 лет, поскольку они улучшают координацию, баланс и подвижность. Кроме того, такая активность не требует дополнительного оборудования и легко выполняется где угодно.

Однако типичные ошибки при их выполнении могут замедлить прогресс и привести к травмам, а потому знание основных нюансов поможет избежать проблем и тренироваться эффективнее. Что стоит учитывать, рассказали в Eat This, Not That.

Использование низкого диапазона движений

Используйте полный диапазон движений для максимальной эффективности упражнений. При отжиманиях опускайтесь почти до земли, а в приседаниях держите бедра параллельно полу. Если не удается выполнить движения полностью, работайте над мобильностью или упрощайте упражнения. Это поможет правильно нагружать мышцы и избегать травм.

Не делать разминку

Перед упражнениями с собственным весом обязательно надо выполнять разминку. Это поможет ускорить кровообращение, повысить температуру тела и подготовить суставы к движению. Благодаря этому вы выполните упражнения правильно, уменьшите риск травм и получите больше пользы от тренировки.

Чувствовать легкость во время упражнений

Если вы делаете слишком много повторений, для достижения лучшего результата сделайте упражнение сложнее. Добавьте вес, попробуйте более сложные варианты или выполняйте движения медленнее. Это поможет эффективнее стимулировать рост мышц.

Игнорировать спину

Для развития мышц спины есть мало эффективных упражнений без оборудования. Если тренируете только переднюю часть, это может привести к дисбалансу и ухудшению осанки. Чтобы достичь лучших результатов, стоит использовать штангу для подтягиваний или тренажер с подвеской, который позволяет выполнять больше вариантов упражнений с собственным весом для спины.

Злоупотреблять плиометрией

Плиометрика - это комплекс быстрых упражнений для мышц, таких как прыжки с ящика или приседания, которые не нужно выполнять с большим количеством повторов. Делайте лишь несколько повторений за подход с достаточным отдыхом для активации быстро сокращаемых мышц и правильной техники приземления. Основной акцент должен оставаться на технике и качестве выполнения, а не на количестве.

Не брать выходные дни

Мышцы растут во время отдыха, а не во время тренировок, а потому важно давать себе время на отдых для восстановления. Возьмите один или два дня отдыха в неделю, чтобы избежать перегрузки и травм. А если хотите оставаться активными, попробуйте растяжки, поход или велопрогулки.

Пропускать охлаждение

Не забывайте об охлаждении после тренировки - это важно для восстановления. Независимо от того, работаете ли вы с тяжёлыми весами или тренируетесь дома, расслабление мышц поможет уменьшить боль и ускорит восстановление.

