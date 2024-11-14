7 основных секретов здоровья от Дональда Трампа

Ежегодное медицинское обследование способно рассказать о состоянии здоровья лидеров государств. Несколько лет назад медицинский отчет Дональда Трампа был обнародован для широкой общественности.

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По словам его врача, Трамп имел отличное состояние здоровья, хотя некоторые медицинские эксперты поставили под сомнение эти выводы. Больше об этом пишет eatthis.com.

Эксперты говорят, что результаты обследования не продемонстрировали ничего чрезвычайно тревожного, однако они указывали на необходимость изменений в его стиле жизни. Основные проблемы – это вес и уровень холестерина, оба из которых превышали рекомендуемые пределы. Другие показатели могли сигнализировать о потенциальных хронических заболеваниях, особенно сердечно-сосудистых проблемах.

Страдает ли Трамп ожирением?

Этот вопрос является одним из ключевых. Давайте обратимся к показателю его индекса массы тела (ИМТ), который определяет количество жира в организме на основе роста и веса. Хотя этот показатель не является идеальным (он не учитывает мышечную массу, что может привести к ошибочным выводам для атлетов), он полезен для оценки здоровья людей с низкой мышечной массой.

Согласно обследованию в январе 2018 года, Трамп весил 108,4 кг при росте 190,5 см. Его ИМТ составил 29,9, что является наивысшим значением в категории избыточного веса и всего на 0,1% от ожирения. Обследовавший Трампа контр-адмирал ВМС Ронни Л. Джексон сообщил, что планирует помочь президенту сбросить от 4,5 до 6,8 кг с помощью диеты и физических упражнений.

Имеет ли Трамп повышенное АД?

Люди с лишним весом часто подвержены таким проблемам, как повышенное давление. Однако, несмотря на высокую ИМТ, Трамп не имел диагностированной гипертонии. Его давление на момент обследования составляло 122/74 мм рт. ст., что Американская кардиологическая ассоциация классифицирует как "повышенный" уровень.

Чтобы снизить давление, рекомендуется уделять 150 минут физическим упражнениям в неделю и изменить рацион, добавляя цельнозерновые продукты, овощи и белки с низким содержанием жиров. Если давление Трампа повысится, это может привести к стадии гипертонии, что потребует изменений в его образе жизни или даже медикаментозного лечения.

Здоровый ли уровень холестерина у Трампа?

Трамп является большим ценителем бифштексов и часто предпочитает хорошо прожаренное мясо. Поэтому уровень его холестерина, особенно ЛПНП, превышает норму. По данным обследования, его уровень ЛПНП составил 143 мг/дл, что классифицируется как "предельно высокий". Ему были назначены медикаменты для снижения холестерина, однако уровень общего холестерина за год вырос со 169 до 223 мг/дл.

Как Трамп мог бы улучшить свое состояние?

Доктор Джексон рекомендовал Трампу диету с низким содержанием жиров и углеводов и регулярные физические нагрузки. Это помогло бы ему снизить вес и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Уровень глюкозы натощак Трампа составил 89 мг/дл, что является нормой, однако без изменений в питании этот показатель может повыситься.

Следует ли Трамп рекомендациям врача?

Известно, что физическая активность не является излюбленным занятием Трампа. Несмотря на советы врача, президент не очень охотно включал физические упражнения в свое расписание. Он даже играет в гольф, используя гольф-кар, вместо того чтобы ходить между лунками.

Каково состояние сердца у Трампа?

Хотя Джексон заявил, что сердце Трампа в отличном состоянии, у него все же есть признаки коронарного атеросклероза. Это накопление холестерина и других веществ на стенках артерий, что может затруднять кровообращение. Если Трамп не изменит свой образ жизни, это может перерасти в серьезные сердечные болезни.

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