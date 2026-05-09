7 овощей, которые стоит добавить в рацион для поддержания здоровья почек

Почки играют ключевую роль в поддержании здоровья всего организма. Их работа напрямую зависит от ежедневного питания и образа жизни.

Некоторые привычные овощи могут значительно облегчить нагрузку на мочевыделительную систему. Именно поэтому стоит знать, какие продукты помогают поддерживать почки в хорошем состоянии, пишет OBOZ.UA.

Почки выполняют роль своеобразного фильтра: ежедневно они пропускают через себя большие объемы крови, очищая ее от вредных веществ и поддерживая баланс жидкости в организме. Благодаря их слаженной работе тело своевременно избавляется от токсинов и лишней воды, что положительно влияет на самочувствие. Поддержать эти процессы можно с помощью правильно подобранных продуктов, в частности овощей.

Сладкий (болгарский) перец

Этот овощ содержит значительное количество витаминов А и С, но при этом имеет невысокий уровень калия. Именно поэтому он хорошо подходит людям, которые хотят поддержать здоровье почек и избежать лишней нагрузки на них.

Капуста

Особенно полезны белокочанная и цветная капуста. Они содержат фитохимические вещества, нейтрализующие действие свободных радикалов. К тому же капуста богата витамином К и имеет низкое содержание калия и фосфора, что делает ее безопасным выбором для рациона.

Чеснок

Известен своими противовоспалительными свойствами. Вещество аллицин способствует снижению уровня холестерина и артериального давления, а также помогает защищать сосуды, в частности те, что питают почки.

Лук

Содержит флавоноиды, в частности кверцетин, которые препятствуют накоплению жиров в сосудах. Кроме того, он обладает легким мочегонным действием, что способствует лучшей работе почек.

Редис

Этот овощ помогает организму избавляться от токсичных веществ через почки и мочевой пузырь. Также он содержит компоненты, снижающие риск развития инфекций мочевыводящих путей.

Сельдерей

Обладает выраженным мочегонным эффектом. Он способствует более быстрому выведению мочевой кислоты и избытка солей, что может помочь предотвратить образование камней.

Хрен

Эфирные масла, которые входят в его состав, обладают антибактериальными свойствами. В умеренном количестве этот продукт способствует очищению мочевыводящих путей и активизирует работу почек.

Регулярное добавление этих овощей в рацион может стать простым и эффективным способом поддержать нормальную работу почек и общее самочувствие.

