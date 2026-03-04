Еда для мозга: как овощи улучшают память, концентрацию и ясность мышления

С возрастом многие люди начинают задумываться над тем, как сохранить память и скорость мышления. Помимо умственных упражнений и физической активности, важную роль в этом процессе играет ежедневный рацион.

Видео дня

Некоторые овощи содержат питательные вещества, помогающие защищать клетки мозга от возрастных изменений. Именно на такие продукты советуют обратить особое внимание специалисты по питанию, пишет eatthis.com.

Тренировки, чтение, освоение новых навыков и полноценный сон – все это способствует здоровью мозга. Но без сбалансированного рациона достичь максимального эффекта сложно. Именно поэтому стоит обратить внимание на овощи, богатые антиоксидантами, витаминами и другими питательными веществами. Диетолог Эми Гудсон назвала четыре группы овощей, которые особенно полезны для поддержания "молодости" мозга.

Листовая зелень

"Зеленые листовые овощи, в частности капуста кейл, шпинат, брокколи и листовая капуста, содержат витамин К, фолаты, бета-каротин и лютеин – питательные вещества, играющие ключевую роль в поддержании мозга. Они богаты антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от повреждений. Чем меньше повреждаются клетки, тем дольше организм сохраняет свою функциональность", – отмечает Гудсон.

Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что ежедневная порция листовых овощей может замедлять возрастное снижение когнитивных функций.

Крестоцветные овощи

К этой группе относятся брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, бок-чой и другие. По словам эксперта, брокколи – один из самых ценных вариантов.

Специалисты из Northwestern Medicine отмечают, что крестоцветные овощи содержат витамин К, который связывают с лучшей памятью. Они также богаты фолиевой кислотой, важной для нормальной работы мозга и поддержания когнитивных способностей с возрастом.

Оранжевые овощи

"Батат и другие овощи оранжевого цвета – морковь, красный перец, тыква – являются прекрасными источниками бета-каротина. Благодаря своим антиоксидантным свойствам бета-каротин способствует сохранению когнитивного здоровья, ведь помогает нейтрализовать свободные радикалы, повреждающие клетки", – объясняет Гудсон.

Согласно публикации в журнале Biomolecules, бета-каротин рассматривают как перспективное вещество для поддержки при неврологических заболеваниях, в частности при болезни Альцгеймера.

Свекла

"Свекла – это источник нитратов и фолиевой кислоты, которые способствуют оптимальной работе мозга. Нитраты улучшают кровоснабжение мозга, что положительно влияет на когнитивные процессы. А фолиевая кислота (витамин B9) связана со снижением риска развития неврологических и психологических расстройств, в частности деменции, болезни Альцгеймера и депрессии", – говорит диетолог.

Свеклу можно добавлять в теплые салаты с крупами или готовить на ее основе овощные смузи.

Овощи – универсальный компонент ежедневного рациона, который трудно "передозировать" в рамках сбалансированного питания. Добавляйте к каждому приему пищи хотя бы один из перечисленных вариантов, чтобы поддержать ясность мышления и здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как овощи влияют на здоровье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.