Секрет овощей: простой способ защитить организм от хронических болезней

Употребление овощей является ключевым элементом здорового питания, но большинство людей недооценивает их пользу. Несмотря на многочисленные рекомендации диетологов, многие потребляют значительно меньше овощей, чем нужно.

Этот простой продукт способен защищать организм от хронических заболеваний и поддерживать нормальный вес. Издание eatthis.com объясняет, почему овощи должны стать ежедневным спутником вашего рациона.

Диетологи считают, что основными препятствиями для употребления овощей являются вкус и удобство. Большинство овощей имеет горьковатый вкус в отличие от сладких фруктов, а также требует приготовления или обработки перед потреблением, что отнимает время. Кроме того, овощи нечасто присутствуют в меню ресторанов быстрого питания и не являются основным элементом ежедневных блюд, что также затрудняет их регулярное употребление.

Так почему же стоит преодолевать эти мелкие трудности? Исследования показывают, что овощи надежно защищают от хронических заболеваний. Ежедневное употребление разнообразных овощей разных цветов и видов значительно усиливает этот эффект. Это подтверждено многочисленными систематическими обзорами, метаанализами, обсервационными и интервенционными исследованиями.

Ниже приведены основные заболевания, риск которых можно уменьшить благодаря регулярному потреблению овощей.

Сердечно-сосудистые заболевания

Метаанализ 69 проспективных исследований, опубликованный в 2018 году в American Journal of Clinical Nutrition, показал: высокий уровень витамина С, каротиноидов и альфа-токоферола (форма витамина Е) в организме связан со снижением риска сердечных заболеваний, рака и общей смертности. Эти питательные вещества особенно содержатся в овощах. Кроме того, овощи являются богатым источником калия, который помогает контролировать артериальное давление.

Рак

Авторитетные организации, такие как Американское онкологическое общество (ACS) и Американский институт исследований рака (AICR), советуют увеличить потребление овощей. AICR предлагает концепцию "Новой американской тарелки", где две трети порции составляют растительные продукты: фрукты, овощи, цельнозерновые и бобовые. ACS отмечает, что овощи могут снижать риск рака благодаря витаминам, минералам, клетчатке, высокому содержанию воды и низкой калорийности, что также способствует контролю веса.

Диабет 2 типа

Метаанализ 2016 года (Journal of Diabetes Investigation) на основе 23 исследований показал: большее количество зеленых листовых, желтых, крестоцветных овощей или их клетчатки связано с более низким риском развития диабета 2 типа. Ключевые советы: постоянное количество углеводов, много клетчатки, регулярное употребление фруктов и овощей и избегание избытка сахара.

Хроническая болезнь почек

Метаанализ, опубликованный в Clinical Journal of the American Society of Nephrology в 2019 году, охватил 18 проспективных когортных исследований и показал: здоровое питание с большим количеством овощей снижает риск хронических заболеваний почек. Национальный фонд почек рекомендует увеличить потребление растительной пищи, включая овощи, чтобы предотвратить или замедлить прогрессирование хронических болезней почек.

