Сельдерей с минимумом калорий: почему этот овощ стоит добавить в рацион

Сельдерей давно имеет репутацию продукта с почти нулевой калорийностью, который часто недооценивают в повседневном рационе. Многие считают его лишь хрустящим дополнением к закускам, не придавая особого значения его питательной ценности.

Впрочем, за простым внешним видом этого овоща скрывается немало полезных свойств. Диетологи объясняют eatthis.com, как регулярное употребление сельдерея может влиять на здоровье и почему он заслуживает большего внимания.

Один стебелек содержит примерно полкалории, тогда как такая же порция моркови – почти втрое больше. Причина такой разницы проста: более чем на 95% сельдерей состоит из воды. В остальных – немного клетчатки, минимальное количество природных сахаров, а также незначительные следы белков и жиров.

Поэтому возникает логичный вопрос: зачем вообще есть овощ, в котором почти нет калорий? На самом деле регулярное употребление сельдерея имеет неожиданные преимущества. Один из ключевых эффектов – поступление в организм мощной дозы антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалительными процессами.

"Сегодня мы наблюдаем настоящую культурную одержимость сельдереем, а семья Кардашьян активно популяризирует овощные соки как средство для здоровья. Обычный сельдерей, содержит целый набор мощных антиоксидантов – в частности кофейную, феруловую кислоты, лютеолин и другие биоактивные соединения. В комплексе эти вещества обеспечивают выраженную антиоксидантную защиту: помогают уменьшить воспаление, снизить уровень "плохих" липидов в крови, стабилизировать уровень глюкозы и могут иметь ряд других положительных эффектов для здоровья", – говорит диетолог Джули Аптон.

Итак, сельдерей – это гораздо больше, чем просто хрустящая вода без калорий. Чтобы получить максимум пользы, его можно регулярно включать в рацион, однако в умеренном количестве.

"Сок из сельдерея является более концентрированным источником всех полезных соединений этого овоща", – отмечает Аптон.

Но если зеленый сок вам не по вкусу – это не проблема. Даже в цельном виде сельдерей остается низкокалорийным, богатым клетчаткой и полезным для контроля веса. В качестве хрустящей закуски его можно использовать для обмакивания в хумус или соус ранч – это гораздо более выгодная альтернатива чипсам или крекерам.

