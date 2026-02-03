Шпинат ежедневно: что наука говорит о его влиянии на сердце, мозг и зрение

Шпинат давно перестал быть просто "зеленью для салата" – сегодня его считают настоящим суперфудом. Этот скромный листовой овощ сочетает в себе низкую калорийность и высокую концентрацию важных питательных веществ.

Регулярное употребление шпината может влиять не только на общее самочувствие, но и на работу отдельных систем организма. Исследования показывают, что добавление этой зелени в рацион способно принести ощутимую пользу для здоровья в долгосрочной перспективе, пишет eatthis.com.

Кажется, шпинат не нуждается в рекламе, но причин полюбить его еще больше – более чем достаточно. Его универсальность делает его удобным ингредиентом для любого блюда: он уместен в салатах, смузи, пастах, гарнирах, начинках для мяса или омлетах – вариантов действительно множество.

Но дело не только в удобстве. Шпинат – это концентрат питательных веществ, важных для сердца, глаз и общего самочувствия. Он почти не содержит калорий, но имеет насыщенный вкус и даже небольшое количество белка.

Поддержка здоровья сердца

Листовая зелень, в частности шпинат и кейл, считается одной из лучших групп продуктов для сердечно-сосудистой системы. В шпинате есть растительные омега-3 жирные кислоты, которые помогают уменьшать воспалительные процессы – а именно воспаление лежит в основе многих хронических болезней, включая сердечные.

Исследование 2017 года показало, что лютеин – антиоксидант, которого много в шпинате, – способен снижать воспаление у людей с ишемической болезнью сердца.

Интересно, что организм лучше усваивает лютеин, если шпинат измельчить (например, в смузи) и совместить с жирами – молоком или йогуртом. Оказывается, этот противовоспалительный антиоксидант эффективнее работает именно в такой комбинации.

Защита зрения

Лютеин важен не только для сердца. Доказано, что он помогает уменьшить риск возрастной макулярной дегенерации – одной из главных причин потери зрения после 50 лет. Поскольку эффективного лечения этого состояния пока не существует, профилактика через питание имеет большое значение.

Поэтому большая тарелка шпинатного салата с грецкими орехами, клубникой и бальзамической заправкой – это не просто вкусно, но и инвестиция в будущее зрение.

Контроль артериального давления

Шпинат содержит природные нитраты – те же соединения, которые есть в свекле и рукколе. В организме они способствуют расширению сосудов и улучшают кровообращение. В результате сердцу легче работать, а показатели давления могут снижаться.

В исследовании 2016 года здоровые взрослые пили напитки из шпината, свекольного сока или рукколы – и уже через несколько часов у них фиксировали существенное снижение артериального давления.

Меньший риск когнитивного спада

Листовая зелень может поддерживать и работу мозга. Пятилетнее наблюдение за почти тысячей пожилых людей показало: те, кто потреблял больше зеленых овощей, в частности шпината, имели медленнее снижение когнитивных функций.

Более того, люди, которые ежедневно ели 1-2 порции листовой зелени, демонстрировали умственные показатели, подобные тем, что имеют люди на 11 лет моложе, по сравнению с теми, кто зелень не употреблял.

Лучшее состояние кожи

Шпинат – источник витаминов, минералов и антиоксидантов, положительно влияющих на вид кожи. Особую роль играет витамин A. Всего одна чашка шпината обеспечивает примерно 63% суточной нормы этого вещества.

Витамин A участвует в формировании клеток кожи и поддерживает выработку защитной слизи, которая помогает бороться с инфекциями. Все это способствует более гладкому и здоровому виду кожи.

