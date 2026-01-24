Имбирь в вашем рационе: 7 преимуществ этого корня для здоровья

Имбирь – небольшой, но очень мощный корень, который широко используется как в кулинарии, так и в народной медицине. Его острый аромат и насыщенный вкус придают блюдам особый шарм, а польза для здоровья давно подтверждена научно.

Этот корень может помочь уменьшить воспаление, улучшить пищеварение и поддержать иммунитет. Издание eatthis.com рассказывает, что происходит с организмом, когда вы регулярно добавляете имбирь в свой рацион.

Уменьшение воспаления и боли

Имбирь обладает сильными противовоспалительными свойствами и применяется для облегчения мышечной боли и других неприятных ощущений. Как объясняет Лулу Ге, основательница компании по фитопрепаратам: "Независимо от того, употребляется ли имбирь в виде чая, настойки или как ингредиент в рецептах, он снижает уровень простагландинов, что помогает уменьшить воспаление".

Способствует похудению

Имбирь может стать вашим союзником, если вы стремитесь снизить вес. Коуч по похудению Стефани Мансур отмечает, что научные исследования подтверждают способность имбиря помогать уменьшать массу тела и уровень инсулина.

Она советует тем, кто не любит насыщенный вкус корня, добавлять свежетертый имбирь в смузи или использовать его в виде добавок.

Облегчение менструальных спазмов

Для тех, кто страдает от сильных менструальных болей, имбирь может быть настоящим спасением. Лулу Ге советует: "Имбирь эффективен, если принимать его в начале менструации, особенно в сочетании с другими адаптогенами и травами".

Улучшение пищеварения

Несмотря на свои небольшие размеры, имбирь богат соединениями, стимулирующими пищеварение. Он может облегчать симптомы диспепсии, синдрома раздраженного кишечника, несварения и утренней тошноты.

"Благодаря уникальному составу натуральных масел, включая гингерол, вы заметите уменьшение тошноты и дискомфорта после употребления имбиря", – добавляет Ге.

Поддержка иммунной системы

Имбирь известен своими иммуностимулирующими свойствами. Он помогает бороться с простудой, уменьшает вред от свободных радикалов и даже может снизить риск некоторых видов рака.

"В сыром виде имбирь улучшает кровообращение, помогает снижать уровень холестерина и уменьшает риск сердечных заболеваний", – объясняет Ге.

Облегчение вздутия живота и газов

Имбирь также способствует более быстрому опорожнению желудка, что помогает облегчить давление и дискомфорт от газов. Мансур добавляет: "Даже если у вас нет проблем с пищеварением, имбирь поддерживает регулярность и нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта".

