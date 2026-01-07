Как остаться здоровым этой зимой: 6 секретов от диетолога

Зима традиционно становится периодом повышенного риска для здоровья, когда вирусы и простуды распространяются особенно активно. Ослабленный иммунитет, недостаток солнечного света и вредные пищевые привычки только ухудшают ситуацию.

Впрочем, правильный образ жизни может стать надежной защитой от сезонных болезней. Диетолог Эд Тули рассказывает express.co простые, но эффективные изменения, которые помогут организму оставаться сильным в холодное время года.

Правильное питание

Первым и самым важным щитом против инфекций, по словам диетолога, является питание. Речь идет о включении в рацион разноцветных овощей – моркови, болгарского перца, батата. Полезными будут и ягоды, ведь они богаты антиоксидантами, а также витаминами A, C и E, защищающими клетки иммунной системы.

Ограничение сахара и обработанных продуктов

Диетолог советует ограничить продукты с высоким содержанием сахара и ультраобработанную пищу. Эд отмечает: "В холодный сезон это особенно сложно из-за праздничных лакомств, которые постоянно соблазняют, поэтому контроль потребления становится еще более важным".

Осторожное отношение к алкоголю

Отдельное внимание диетолог обращает на алкоголь, особенно в праздничный период. "Стоит быть осторожными с алкоголем, в частности со сладкими напитками – сидром или ликерами. Он активно подавляет иммунную функцию именно тогда, когда организму нужна максимальная защита", – отмечает эксперт.

Здоровье кишечника и клетчатка

Для крепкого иммунитета важную роль играет и здоровье кишечника. Достаточное количество клетчатки способствует формированию сбалансированного микробиома. В этом помогут цельнозерновые продукты, бобовые, овощи, а также ферментированные продукты — йогурт и кефир.

"Когда кишечник работает правильно и находится в балансе, организм значительно эффективнее реагирует на вирусы, в частности простуду и грипп. Представьте кишечник как тренировочную базу для иммунной системы", – объясняет Эд.

Полноценный сон

Не менее важным фактором профилактики болезней является полноценный сон. Хроническое недосыпание делает иммунную систему более уязвимой к инфекциям.

"Сон – это время восстановления, когда тело восстанавливает себя, а иммунитет перезаряжается. Накопление "недостатка сна" подрывает все другие усилия по здоровому образу жизни", – говорит диетолог.

Витамины, минералы и куркума

Еще один важный шаг – проверить, получает ли организм достаточное количество витаминов. Витамин C поддерживает иммунитет и содержится в цитрусовых и ягодах. Не менее значимым является витамин D, который помогает регулировать иммунные процессы. Также для укрепления защитных сил организма важен цинк. Его можно получить из мяса, морепродуктов, бобовых и семян.

Последнюю рекомендацию Эд Тули посвящает куркуме. "Куркума, а точнее её активный компонент куркумин, обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Она поддерживает иммунную систему и помогает организму эффективнее реагировать на инфекции", – заключает диетолог.

